REVOCAREA Codruței Kovesi. RĂSPUNSUL așteptat de o țară întreagă vine de la un judecător al CCR. Când trebuie să ACȚIONEZE Iohannis?

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, care a votat „pentru” decizia care îl obligă pe președintele Klaus Iohannis să o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a oferit mai multe clarificări necesare despre cazul care a aruncat în aer politica din România.





Într-un interviu realizat de jurnaliștii Antena 3, Mihai Gâdea și Mircea Badea, Lăzăroiu a vorbit despre existența unui ipotetic scenariu în care decizia privind-o pe Kovesi să fie reevaluată.

„Exclus! Când o instanță să o decizie definitivă, ea se execută, nu mai nimic de făcut. Niciodată nu s-a întâmplat ca o decizie să nu fie pusă în aplicare. Curtea, când a dat decizia, (cauza - n.r) a plecat din curtea Curții, urmează celelalte instituții care sunt în joc. Am zis ce trebuie sa facă”, s spus Lăzăroiu, menționând că celelalte puteri ale statului sunt responsabile dacă decizia nu este pusă în aplicare.

Judecătorul, întrebat dacă președintele încalcă prevederile Constituției în acest moment, a spus: „Asta se subînțelege. Când nu se pune în aplicare o decizie a CCR, este în afara Constituției.”

Lăzăroiu a vorbit și despre marea problemă care a cuprins dezbaterile din Justiție, privitoare la termenul pe care Ioahnnis îl are de a pune în aplicare decizia.

„Noi nu am dat un termen președintelui, că nici legea nu prevede, se pornește de la colaborarea loială. S-ar înțelege, într-o primă fază, că de îndată trebuie pusă în aplicare. Dacă vrei să găsești un termen, nu poți găsi decât prin asemănare cu alte decizii. (..) Dacă Parlamentul nu pune în acord o decizie a CCR, acel text (în cazul unei decizii a CCR - n.r) dispare. Mai avem similitudine între obiectul unui control, care zice că președintele promulgă în 10 zile”, a comentat judecătorul constituțional.

Din perspectiva lui Lăzăroiu, întrebările care privesc identificarea lui kovesi cu lupta anticorupție nu au niciun sens.

„S-ar ajunge la un absurd să întrebi dacă e bine să o demiți pe Kovesi sau nu, dacă o instituție e sacrificată pentru un om. Am ajuns la concluzia că nu sunt eu ținta acestei situații. Eu mai am un an, pot să plec și mâine, nu am nici un fel de problemă, am sacii în căruță, cum s-ar zice. Toate aceste acțiuni concertate merg către o singură concluzie: se dorește decredibilizarea, discreditarea CCR. Dacă se ajunge să nu se mai respecte o decizie, acesta e un efect. Statul de drept este acela unde legea este respectată, cea mai grea sclavie e a legii. Legea este tiranică, dar trebuie respectată pentru că numai ea face posibil ca statul să meargă înainte”, a mai spus magistratul.

Pagina 1 din 1