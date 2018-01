REVELIONUL ÎN VREMEA lui Ceaușescu. SĂRĂCIA și TEROAREA trăită de români în COMUNISM. Mărturii CUTREMURĂTOARE - Galerie Foto

Pe vremea comunismului, Revelionul în stradă sau într-un oraș european era ceva de nenceput. Românii petreceau noaptea dintre ani cu rudele și prietenii. Fiecare venea cu ceva de mâncare.





La televizor, de Anul Nou, după discursul lui Nicolae Ceauşescu, televiziunea publică difuza aproape toată noaptea muzică uşoară şi populară, dar şi scenete cu cei mai cunoscuţi actori ai momentului.

Istoricul Stelian Tănase povestește acele vremuri așa cum le-a văzut el: „Ce cozi erau în decemIMGP3205brie pină în 1989! Lumea se mobiliza împreună cu tot familionul. Se făceau din timp planuri minuțioase de campanie. Alimentarele (magazine azi dispărute care vindeau…alimente) nu aveau aproape nimic pe rafturi în afară de conserve – ardei umpluți cu orez sau sleita fasole cu cîrnați. Asta cînd nu găseai decît ghiveci! Ziceai mersi că găseai totuși în raft ceva să duci acasă. Tot atunci se mai aduceau din import așa- zișii creveți vietnamezi. Dacă aveai ceva noroc puteai cumpăra după o așteptare de multe ore copite de porc, numite adidași, pentru piftie. Sau aripioare de pui numite frații Petreuș. Se căuta în draci șampania Zarea pentru miezul nopții. De fapt era un vin spumant plin de chimicale produs de o fabrică din Bucureștii noi.

Pe scurt – să ai ce-ți trebuia pe masă de Crăciun și de Anul nou era o mare aventură. Mai ales spre sfîrșitul anilor 80 cînd nu se găsea mai nimic. Toate produsele erau cartelate. Gospodinele își făceau din timp provizii în debarale – făină, ouă, unt, mălai etc. Nu aveai voie să cumperi cu cartela- însoțită la buletinul de identitate – decît de la un singur magazin. Asta se numea „arondare”. Și luai numai cind se aduce aici ceva. Nu intotdeauna. Cînd te gîndești că războiul se încheiase de 40 de ani, nu iți vine să crezi. Pare ceva SF, propagandă ostilă, anticomunistă, sau un basm pentru copii neascultători. Noile generații nu au văzut în viața lor vitrine complet goale.

În zilele de după Sfintul Nicolae începea zarva și agitația cea mare în tot orașul. Cine avea o Dacia, un Trabant, un Wartburg, un Olcit era vai de capul lui. Pe el cădea măgăreața să făcă nenumărate curse între diferite cartiere unde se zvonise că s-ar fi adus urechi de porc sau copite, pui congelați, cozonaci, portocale. Odiseea asta a durat pînă cînd s-a raționalizat și benzina și trăgeai pe dreapta pînă cînd se topea zăpada. Exista în acei ani o piață paralelă, subterană, destul de înfloritoare. Oameni probau o mare ingeniozitate. Mai avantajați erau cei cu rude la țară. De acolo, de la rude, puteau aduce ce nu se găsea de cumpărat în oraș. Respectivul rrebuia să fie cu băgare de seamă pentru că tăierile de porc erau interzise și se pedepseau cu închisoarea.

IMGP1813Miliția patrula prin sate, pe șosele. Dacă te prindea îți confisca porcul. De regulă plutonierul ducea carnea tovarășului comandant de la care avea ordin să facă rost de carne, așa cum îi ceruse nevasta. Mai ieftin scăpai atunci cînd milițianul era deja aprovizionat și dispus să împartă cu tine, șofer prins cu obiectul delict în portbagaj.

Era o mare diferență între modul de aprovizionare al oamenilor obișnuiți și tovărași, ștabii, secretarii de partid, etc. Nomenklatura centrală și județeană se declara egală cu prostimea dar nu era chiar egală. Unii – cei însemnați cu o stea roșie în frunte – erau ceva mai egali. Poporul muncitor” se afla la putere – oficial trăiam într-un regim de „dictatură a proletariatului”. Tovarășii găseau tot ce le trebuia consoartelor in bucătărie în rețelele de magazine ale Gospodăriei de partid. Copane, pachete de carne de porc, banane, portocale, cafea, ness, brînză, mezeluri, băuturi fine. Pentru că deși se nomenklatura se declara atee, ținea sărbătorile religioase foarte consecvent. Îmi amintesc cozile infernale la portocale, banane sau ness. Se formau imediat. Camionul descărca marfa direct pe trotuar în fața magazinului. Nu o băga înăuntru pentru ca lumea nu ar fi încăput și exista riscul să se spargă vitrinele. Apărea o vînzătoare cu un cîntar, se înființa neapărat și un milițian, plus cițiva agenți în civil. Cozile reprezentau pericol de explozie socială. Erau ca butelia de aragaz. Totul se vindea pe loc, chiar acolo, pe trotuar. Erau niște lădițe din lemn, portocalele erau învelite în hîrtie de șervețel. Trecătorul își întrerupea ce ocupație avea cînd se ducea vestea că s-a adus portocale. De prin vecini, din stații de de tramvai lumea se repezea să își ocupe un loc la rînd. Toti avea plase, sacoșe prin buzunare, în caz că… Dacă aveai noroc să nu fii al o mie-lea cumpărător, după cîteva ceasuri, duceai acasă ceva fff rar, unul din aceste produse – ness, cafea, portocale, banane.

Nu cred că in anii 80 am mîncat babane sau portocale pentru că nu m-am așezat la coadă niciodată. Mi se părea umilitor și o pierdere mare de vreme. Puteam să trăiesc și fără…Aveai voieIMGP2270 să cumperi o cantitate limitată. Să zicem un kil de brînză sau trei banane sau o cutie de ness. Odată am văzut o bătaie zdravănă între niște gospodine la piața Kogălniceanu. Oricum, lumea dacă apuca sa cumpere era fericită să ducă acasă captura ca pe un mare trofeu. Cu cit mai mare coada, cu atît mai mare mîndria! Ne îndobitocisem.