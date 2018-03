REPROȘURI pentru Răzvan Burleanu: „Ce nu înțelege actuala conducere e că noi, foștii fotbaliști, avem respect unii față de ceilalți”

Ionuț Lupescu i-a transmis lui Răzvan Burleanu că nu are noțiuni despre respect și nu înțelege că fotbaliștii nu duc războaie între ei.





Ionuț Lupescu a afirmat că actuala conducere a Federației Române de Fotbal nu înțelege fenomenul. Candidatul la șefia FRF a explicat că nu-i va ataca pe fotbaliștii care lucrează, în prezent, la „Casa Fotbalului”, chiar dacă fac parte din tabăra adversă.

„M-aș bucura ca foștii fotbaliști să iasă din zona de confort și să vină să ajute. Vreau ca ei să înțeleagă că e mare nevoie de ei. E nevoie de oameni care să înțeleagă fotbalul. Ce nu înțelege actuala conducere e că noi, foștii fotbaliști, avem respect unii față de ceilalți. Ce pot eu să zic împotriva celor care sunt de partea cealaltă acum? Nimic! Nu am cum să fac așa ceva. Există respect! Ceea ce din păcate oamenii care nu vin din fotbal disprețuiesc. Spre exemplu, cu Marcel Pușcaș, mă cunosc de mai mult timp. Am avut o discuție cu el, mi-a povestit ce va face. Nu am ce să negociez cu el. Eu merg să câștig, o voi face și am nevoie de oameni cu experiență, așa cum e Marcel. Dar el mi-a zis că a investit mult în această campanie și mi se pare corect să-și încerce șansa", a spus Lupescu la Telekom Sport.

