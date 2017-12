CEL MAI ASCUNS SECRET al Reginei Elisabeta! Pentru restul lumii este INTERZIS, DAR PENTRU EA… Nu este normal, ar spune unii…

Regina Elisabeta a II-a este, deja, o figura iconică, intens mediatizată. Cu toate acestea, sunt multe lucruri la care nu te-ai fi gândit că le poți afla despre suverana britanică. Așadar, care credeți că sunt drepturile si privilegiile Reginei Elisabeta? Iată, ce se întâmplă, și pe la Case Regale!





Regina Elisabeta a II-a este singura persoana din Regatul Unit care nu are nevoie, din punct de vedere legal, de un permis de conducere pentru a se urca la volanul masinii. De asemenea, nici masina sa nu are nevoie de numar de inmatriculare. Regina Elisabeta a invatat sa conduca in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit elle.ro.

În plus, Regina Elisabeta are ATM-ul sau propriu si personal, la care poate apela oricand doreste sa aiba bani cash. Tot ce trebuie sa faca este sa coboare pana in subsolul Palatului Buckingham, pentru ca acolo se afla aparatul, instalat de banca britanica Coutts.

Detine foarte multe animale

Regina Elisabeta iubeste cainii rasa corgi, si are foarte multi drept animale de companie. La un moment dat, aceasta a avut chiar 13 astfel de caini! Pe langa asta, Regina Elisabeta detine in mod legal toate lebedele din Tamisa, toti delfinii din apele britanice, dar si toate balenele.

Se întâmplă şi pe la Case Regale!

Vă vine sau nu să credeţi, 6,7 milioane de lire sterline, aceasta este suma pe care regina Elisabeta a doua a câştigat-o în ultimii 30 de ani datorită premiilor obţinute la concursuri de caii săi. Deşi are 91 de ani, suverana britanică a fost fotografiată în mai multe rânduri făcând echitaţie.

Dacă vă întrebaţi care a fost cel mai spornic an pentru suverana Marii Britanii, es bine de ştiut că anul 2016 afost cel mai norocos în câştiguri. Mai exact, regina Elisabeta a obţinut aproape 600.000 de lire sterline.

