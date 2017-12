REGELE MIHAI a fost ULTIMUL MOȘTENITOR AL BIZANȚULUI, EPISCOP și membru pe viață al SINODULUI BOR

Majestatea Sa Regele Mihai I al României a fost cel din urmă moștenitor al Bizanțului – ceea ce reprezintă o dimensiune spirituală unică în lume, de care, din nefericire, majoritatea românilor nici nu au avut habar –, această calitate neputând fi transmisă prin succesiune dinastică, explică jurnalista și documentarista Marilena Rotaru, pe Facebook, dezvăluind detaliile unei convorbiri purtate în compania regretatului intelectual Alexandru Paleologu, fost deținut politic condamnat într-un amplu lot din care făceau parte (printre mulți alți intelectuali de marcă) și Constantin Noica și Nicolae Steinhardt.





EVZ vă prezintă, via Marilena Rotaru, explicațiile lui Alexandru Paleologu.

Singurul moștenitor al Bizanțului

”Știu ei (românii și conducătorii lor de azi) – mă întreba Alexandru Paleologu, în noiembrie 1990, la Paris - cine este Regele Lor? Majestatea Sa este singurul moștenitor în viață al Bizanțului. Este o funcție și o dimensiune spirituală de care nimeni nu are habar. E vorba de o moștenire bizantină , pe care în acest moment n-o mai are decât Regele Mihai. O calitate care nu se poate transmite prin succesiunea dinastică.

Rege și episcop

E singurul de pe lumea asta, episcop al treburilor din afară, conform unor reglementări ce țin de Sinodul IV din anul 451. Biserica însă o știe și trebuie să arate c-o știe. Regele Mihai a fost uns în biserică la 5 ani. Este membru pe viață al Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Regele Mihai intră în Sfântul Altar prin Ușile Împărătești (ca episcopul), are dreptul să-și ia singur împărtășania și înmânează cârja (simbol al puterii) unui mitroplit sau episcop”, relatează Marilena Rotaru.

