A fost odată un Rege. Patimile lui Mihai, istoria neştiută a omului sinonim cu Istoria. VINO-DU-TE în România cu aprobare şi dezaprobare

Ecourile morţii Regelui Mihai s-au propagat în toată lumea, dovadă incontestabilă a dimensiunii istorice pe care a avut-o acesta. Evenimentul tragic a fost relatat pe larg de presa din România şi de cea internaţională. Viaţa monarhului, cu toate aspectele ei fericite şi mai puţin fericite pentru acesta, a apărut într-un tablou cu multe nuanţe. În afara acestui aspect, faptele istorice sunt clare şi ni-l prezintă pe Regele Mihai ca un mare ghinionist al Istoriei, dar şi ca un luptător neobosit pentru promovarea intereselor României în fiecare ocazie arătată de destin.





Unul dintre momentele critice pentru Regele Mihai a fost momentul în care a fost forţat să se rupă fizic de ţara lui. Ceea ce este cel mai important este că nu a fost rupt niciodată sufleteşte de aceasta. Conform digi24.ro, Mihai a părăsit România la puţine zile de la abdicarea forţată din 30 decembrie 1947. Aici intervine mare alegere din existenţa lui: deşi administraţia de la Washington îi conferise Legiunea de Merit a Armatei Americane, adică o garanţie a unui trai confortabil în Statele Unite, acesta a hotărât că trebuie să rămână în Europa. Totul pentru a fi mai aproape de pământul-mamă. Astfel a urmat mutarea în Anglia, ţară în care – oare câţi cunosc acest aspect? – a lucrat cu familia la o fermă. În cele din urmă, Regele Mihai s-a stabilit în Elveţia, ţară în care a fost pentru o perioadă angajat ca pilot pe o linie aeriană comercială.

Revenind la momentul exilului din România, trebuie amintit că în 1948, în jurul Regelui a luat fiinţă Consiliul Naţional Român, care se dorea un guvern al României libere în exil. Din păcate pentru acest demers, lipsa de recunoştere şi dezinteresul Occidentului, dar şi neobositele şi diabolicele manevre ale Securităţii au oprit această iniţiativă din start. Asta nu l-a împiedicat pe rege să facă propagandă Româniai de câte ori s-a ivit ocazia, mai ales la Vocea Americii, Europa Liberă sau BBC.

Momentul Revoluţiei

Dornic să revină în România, regele (n.r. – care se afla la Versoix, în Elveţia, în 1989) a căutat soluţii pentru a veni în ţară, iar prima care a ajuns în Bucureşti a fost principesa Margareta. „Tot ce am văzut cu ochii mei am văzut şi cu inima mea. Şi văzând cât de frumoasă este ţara, cât de colorată, era ca un fel de strat deasupra de comunism, gri, urât, cu cruzime. Şi era un sentiment dificil de asumat. Şi am descoperit ce a făcut aici în timpul comunismului. Copii şi persoane în vârstă abandonate, satele distruse, tot felul de lucruri. Şi când am venit prima oară, m-am simţit prima oară în viaţa mea ca şi cum sunt o persoană întreagă. Dar, după aceea, a fost mult de descoperit, de muncit, de făcut. Era imens”, spunea Margareta despre acel moment.

Dacă sosirea Margaretei a trecut oarecum „neobservată”, nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu Regele Mihai. Revenirea acestuia a fost marcată de numeroase probleme cauzate de autorităţile vremii. La începutul anului 1990, Regele Mihai a anunţat că vrea să fie în ţară de Paşti, dar dorinţa lui a fost respinsă imediat. „Un om nu poate fi un oaspete al propriei case, chiar dacă a lipsit multă vreme din ea. Un român scos din casa lui cu forţa nu încetează, numai prin aceasta, să fie român”, declara regele Mihai cu acea ocazie, după care şi-a reînnoit solicitarea. Degeaba, însă. Autorităţile române păstrau distanţa faţă de acest subiect sensibil, cosiderându-l pe monarh un pericol pentru notorietatea acestora.

„Trebuie să înţelegeţi conjunctura de atunci şi momentul când regele a venit în ţară fără o discuţie cu structurile statale şi manifestaţia de simpatie care era susţinută de anumite cercuri politice din ţară”, a spus fostul președinte Ion Iliescu despre acel moment.

A urmat o decizie îndrăzneaţă a Regelui Mihai, care a a hotărât că nu mai este cazul să aştepte, cu toate că regimul comunist avusese grijă să emită un decret prin care îi retrăsese cetăţenia română. Cum regele nu a recunoscut niciodată legitimitatea regimului comunist, iar Revoluţia înlocuise aparent vechile structuri, familia a aterizat pe Aeroportul Otopeni în după-amiaza zilei de 25 decembrie 1990.

Ştirea s-a propagat imediat, iar preşedintele de atunci al Radiodifuziunii, Răzvan Theodorescu, a obţinut 59 de secunde de filmare cu regele la Otopeni de la jurnaliştii aflaţi în delegaţia acestuia. „S-a aflat imediat că vreau să dau acest lucru, era ziua de Crăciun, nu uitaţi, am primit un telefon de la Ion Iliescu, care mi-a spus: „Am auzit că vrei să dai nişte imagini”. Am spus: „Da. De ce?”. Domnul Iliescu, extrem de urban, în relația cu mine, m-a întrebat: „Poți să-mi explici de ce?”. „Am să vă explic, ca istoric: pentru că s-a întâmplat”. Preşedintele a spus: „Te-aş ruga, totuşi, e Crăciunul, să nu îi tulburăm pe români”, a spus Răzvan Theodorescu.

Urmează momente care au spus totul despre „primirea” autorităţilor. Regele ajunge în centrul Bucureştiului şi aşteaptă paşapoartele în casa unor apropiaţi, aşa cum i se promisese la aeroport. Documentele nu soseau, astfel că se decide pornirea spre mănăstirea Curtea de Argeş, acolo unde erau înmormântaţi străbunii săi. Stupoare, însă: pe autostrada Bucureşti-Piteşti, maşinile familiei regale sunt oprite de militari şi în ciuda parlamentărilor care au durat două ore, regele şi însoţitorii săi sunt întorşi la Otopeni.

„În clipa aceea a intrat, voia nişte informaţii de la mine, era deja 11:00 seara, Virgil Măgureanu. Era momentul în care eu vorbeam la telefon cu preşedintele şi-i adăugam: „Domnule preşedinte, în calitatea mea de istoric, vă spun, lăsaţi-l pe rege să meargă la Curtea de Argeş, a intrat şi pe uşa din dos, bun, se va întoarce şi va pleca mâine, merge la mormintele strămoşilor”. La care Virgil Măgureanu dădea din cap şi spunea: „Da, da, da”. I-am spus lui Ion Iliescu: „Iată, aici e profesorul Virgil Măgureanu, care mă confirmă. Virgil Măgureanu i-a spus exact acelaşi lucru. „Dă-mi-l la telefon pe profesorul Theodorescu”. Și a urmat un lucru care e destul de puţin ştiut, zice: „Da, dar spune-i dumneata lui Petre””, a explicat Răzvan Theodorescu.

