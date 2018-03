Regele îndrăgostit, în exclusivitate la TVR 2

În premieră şi în exclusivitate, TVR 2 aduce din 12 martie o nouă dramă istorică sud-coreeană, „Regele îndrăgostit” („The King in Love”), un serial plin de intrigi palpitante, presărat cu frumoase povești de dragoste și prietenie, dar și cu sângeroase lupte pentru putere.

De luni până vineri, de la ora 17:40, timp de 20 de episoade, „Regele îndrăgostit” ne va purta cu secole în urmă, în Coreea condusă de dinastia Goryeo. Copil fiind, prințul moștenitor al tronului, Wang Won (Im Si-wan) îi întâlnește pe Wang Rin (Hong Jong-hyun), care provine dintr-o familie de nobili de vază și pe frumoasa Eun-San (Im Yoon-ah), fiica celui mai bogat om din regat. Cei trei devin prieteni foarte buni, dar, la maturitate, rivalitatea amoroasă le va pune în pericol prietenia şi va aduce conflicte sângeroase în întregul regat.

Difuzat în 2017 în ţara de origine, unde s-a bucurat de un mare succes, „Regele îndrăgostit” a fost nominalizat la cea de-a zecea ediție „Korea Drama Awards”. Producţia, în regia lui Kim Sang Kyub (Glaourous Temptation, Mama și Dong Yi) are la bază romanul „Wangeun Saranghanda”, scris de Kim Yi-Ryung în 2011 și a fost deja vândut, în afară de România, în China, Taiwan, Filipine Japonia, Thailanda, Indonezia, America şi Australia. La începutul anului 2018 s-a confirmat difuzarea în încă 10 țări.

Tinerii actori din rolurile principale sunt deja cunoscuți publicului din România. Im Yoon-ah, care s-a lansat initial în muzica kpop și a făcut parte din trupa „Girls’ Generation”, a debutat în actorie în 2007, iar de atunci a jucat în mai multe seriale de televiziune „You Are My Destiny” (2008), „Love Rain” (2012), „Prime Minister and I” (2013), „The K2” (2016). Rolul din „Regele îndrăgostit” i-a adus tinerei de 27 de ani premiul pentru „Cea mai bună actriţă” în cadrul galei „Asia Artist Awards”.

Actorul Im Si-wan s-a făcut remarcat în „Legendele palatului: Luna îmbrăţişează Soarele” şi „Prințesa procuror”, iar Hong Jong-hyun este cunoscut telespectatorilor din serialul de succes „Iubire sub vraja lunii”, difuzat în urmă cu câteva luni de TVR 2.