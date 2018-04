Rectorul Academiei de Informații face DEZVĂLUIRI INCREDIBILE: „Tezele trec printr-un SOFT antiplagiat. Dacă se constată INFRACȚIUNEA o ANULĂM”

Adrian Ivan, profesorul universitar care a preluat în octombrie 2017 funcția de rector al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazu”, declara la început că își dorește să reformeze sistemul instituției.





Însă, în ultimii ani, presa a adus la lumină mai multe nereguli legate de plagiate. 11 teze de doctorat susținute de ANIMV au primit dovezi clare de plagiat. Este de menționat și faptul că un concurs prin care Florian Coldea a fost ales prin-adjunct al directorului SRI a fost aranjat.

Ivan susține că aceste probleme au rezolvare și în acest moment: „La propunerea mea s-a schimbat inclusiv regulamentul Comisiei de Etică, pentru că erau inadvertence legate de expertiză pe care poate să o ofere. Eu m-am inspirat după universitățile mari din România - Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, care au dat posibilitatea angajării de experți pe lângă Comisiile de Etică.

În acest moment, există o situație prezentată de Consiliul Științific al Academiei, care a hotărât să treacă toate tezele prin softul antiplagiat.

Acel soft constată doar similitudinile. Urmează să vină o comisie de experți să analizeze foarte bine teza, să spună dacă e plagiat sau nu și să își asume decizia prin semnătură.

De la venirea mea s-a întâmplat următorul lucru: am cerut noii Comisii de Etică să is toate tezele, în baza acelei analize făcute cu softul antiplagiat, în ordinea susținerii lor, și să facă o analiză pe baza lucrurilor descoperite și pe baza unei comisii de experți. Acolo unde ei constată că s-a încălcat legea, am cerut în mod expres să își recruteze imediat comisii de acolo unde ei constată că s-a încălcat legea, am cerut în mod expres sd își recruteze imediat comisii de experți și să ne dea o soluție. Unele soluții le voi avea cât de curând și, dacd se constată că este plagiat, voi face propunere de retragere a titlului de doctor”, a declarat Adrian Ivan.

