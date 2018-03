Realitatea TV, o televiziune sfâșiată de interesele a șase moguli

După ce în urmă cu două săptămâni fostul patron al postului Realitatea Tv, Elan Schwartzenberg, a acuzat că staţia se află ilegal sub controlul lui Cozmin Guşă, în acest week-end a venit rândul lui Sorin Ovidiu Vîntu, şi el fost proprietar, să vorbească despre televiziunea cu cea mai încâlcită situaţie din România. Într-un interviu acordat postului B1 Tv, ziaristei Sorina Matei, Vîntu a susţinut că Schwartzenberg sau Guşă nu au dreptate şi că postul îi aparţine, cei doi controlând televiziunea printr-un contract de tip trustee. Guşă a reacţionat dur la acuzaţiile lui Vîntu, susţinând că Realitatea Tv a fost cumpărată legal de partenerul său Maricel Păcuraru. Nici după acest nou episod al scandalului Realitatea Tv nu a devenit clar cine plăteşte datoria de 25 de milioane de euro pe care postul o are față de statul român.





Sorin Ovidiu Vîntu susţine că nici Cozmin Guşă, nici Elan Schwartzenberg nu au un contract valid de preluare a postului de televiziune. Potrivit lui Vîntu, el ar fi semnat doar contracte de trustee cu cei menționați, ceea ce presupune că au acceptat să fie doar proprietari de fațadă, în timp ce Realitatea TV ar fi rămas în permanență a lui SOV.

„Am trecut compania proprietară pe Realitatea printr-un contract de trustee la domnul Elan Schwartzenberg. Deci domnul Elan nu a deținut niciodată Realitatea, grupul Realitatea. După eșecul cu domnul Elan, am încercat același lucru cu un om despre care credeam că îmi datorează din punct de valoare moral enorm, micul escroc Gușă. Gușă este un fel de peștișor, nu știu dacă știti ce înseamnă parazitul.

În ocean se strecoară prin colții rechinului un fel de peștișori mici care ciugulesc din colții rechinului resturile. Ăsta este Gușă. Cu Voiculescu la început, cu Adrian Năstase, cu Băsescu, cu mine, acum îl ciugulește pe Vizer. Nici domnul Elan, nici domnul Gușă nu au fost proprietarii acestui trust, au fost niște bidoane folosite de mine ca să protejez trustul de atacul furibund al securității române”, a afirmat Vîntu în interviul acordat din închisoare.

Schwartzenberg: „Sper să moară acasă”

Şi omul de afaceri Elan Schwartzenberg (foto) a reacţionat la acuzaţiile lui Vîntu, făcându-i acestuia o urare şocantă: „Am învățat să nu lovesc în oamenii căzuți, iar domnul Sorin Ovidiu Vîntu e în pușcărie, cu un handicap. Sper să moară acasă, în pace, cu toți cei care l-au crezut, în viață, la un moment dat, inclusiv eu”. Omul de afaceri israelian a făcut afirmaţia printrun mesaj trimis Sorinei Matei, jurnalista care a realizat interviul cu Sorin Ovidiu Vîntu.

„Realitatea este încă utilă SRI”

Vîntu susține că a depus o plângere la DNA în urmă cu 5 ani, iar procurorul de caz a stabilit cu claritate că „domnii Gușă, Păcurariu, Elan Schwartzenberg sunt escroci, au dovezi clare, au probe, numai că țin dosarul la sertar pentru că Realitatea este încă utilă domnilor cutare și cutare – Iohannis, SRI, DNA. E suportul lor principal. Se așteaptă probabil să se facă termenul de prescripție pentru Gușă și Păcurariu și în același timp să dea posibilitatea acestor escroci treacă contractele de echipamente, de cabluri, personal pe o nouă companie, banii intrând aici, iar toate datoriile acumulându-se în trustul meu de presă”.

Vîntu a vorbit şi despre relaţia sa cu Sebastian Ghiţă: „Am primit o cerere de intalniri cu niste personaje care m-au informat despre ce urma să se întâmple, cu Ghiţă, cu Parchetul, cu tot. A fost o operaţiune instrumentată de cei de la SRI. A doua zi m-am întâlnit cu Ghiţă şi am demontat toată înregistrarea din ziua trecută. Aceste două înregistrări am vrut să le depun la parchet. Domnii cu un aer dispreţuitor mi-au respins. M-am dus în instanţă şi nu le-a luat nimeni în seamă. Peste ani Ghiţă s-a autodenunţat şi a recunoscut falsul”

Guşă a semnat un contract cu fiica lui Vîntu pentru că era certat cu omul de afaceri

Cozmin Guşă a reacţionat la afirmaţiile lui Vîntu, recunoscând că el a avut întradevăr un contract de trustee, dar că postul a fost cumpărat de Maricel Păcuraru, partenerul său de afaceri.

„Când a început el discuția despre Realitatea cu partenerul meu Maricel Păcuraru, nu mai vorbeam cu el de un an, a făcut eforturi, l-a rugat pe Maricel să răspund la telefon, să particip la negocieri, nu am mai comunicat nici la telefon, nici direct ,din februarie 2010. La toate discuțiile legate de Realitatea, deși el mă invoca să fiu prezent la discuții, nu am fost prezent. Eu nu am negociat cu Vîntu nimic pentru că eram certat cu el din februarie 2010.

M-am deplasat în Cipru împreună cu fata lui și am semnat eu, doar eu, un contract pentru preluarea Realității și un trustee valabil până când Vîntu ar fi revenit din arest ca să îl poată semna.

În ziua în care eram în Cipru, au descins la el procurorii și polițiștii, Maricel Păcuraru era în casă cu Vîntu, îi dăduse o parte din bani în avans. Procurorii au și uitat geanta cu bani acolo și au revenit să o ia, pentru că Vîntu a fost arestat din casă exact când se discuta contractul în Cipru împreună cu avocatul său, la sfârșitul lui 2010 sau începutul lui 2011“, a explicat Cozmin Gușă termenii relației cu Sorin Ovidiu Vîntu.

Guşă spune că actul trustee semnat de el în Cipru şi-a încetat valabilitatea după ce Vîntu a ieşit din arestul preventiv şi a semnat o anexă cu Maricel Păcuraru prin care recunoştea că a primit prima tranşă de bani pentru vânzarea Realităţii Tv.

Vîntu a primit bani pentru Realitatea Tv deşi postul era deţinut de Liviu Luca

Guşă a mai făcut o afirmaţie prin care susţine că Maricel Păcuraru a cumpărat de fapt de două ori postul tv, iar Vîntu a vândut în două rânduri o televiziune pe care nu o mai avea.

„La mai multe luni distanță după aceste lucruri, după ce conctractul și anexa și tot au fost semnate, în fața unui avocat, a apărut că acea firmă pe care ne-o vânduse din Cipru i-o cedase înainte lui Liviu Luca, iar Luca avea toate documentele prin care firma asta îi aparținea lui, iar apoi a fost o altă șarjă prin care Maricel Păcuraru, partenerul meu, a preluat de la Luca acel contract pe un alt offshore pe care Vîntu, poate în criză de bani sau crezând că Luca nu-l va folosi niciodată, l-a semnat.

Deci, Vîntu și când i-a promis lui Ghiță că-i dă nu mai avea, și când i-a dat lui Schwartzenberg nu mai avea și când ne-a dat nouă nu mai avea. Pentru că Vîntu se afla într- o situație foarte dificilă. A intrat într-o pană financiară și de toate felurile după ce a câștigat Băsescu în 2009 și a încercat în fel și chip să se pună bine cu el sau să aibă o conviețuire cu el, dar care nu era posibilă”, a explicat Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Vîntu a dormit în maşină de frica arestului

Cozmin Guşă a vorbit, în intervenţia sa de la B1 Tv, şi despre două momente din timpul campaniei electorale din toamna anului 2009, unul avându-l în centrul atenţiei pe Sorin Ovidiu Vîntu, iar celălalt pe Mircea Geoană. „Vreau să spun un lucru legat de Statele Unite, pe care văd că Vîntu le tot persiflează și are o atitudine superioară față de acest subiect.

