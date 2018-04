PRIMA REACȚIE a MAE în cazul AZILULUI POLITIC al Elenei Udrea. „Ambasada României la Ciudad de Mexico nu a fost notificată...”

Ambasada României la Ciudad de Mexico, care asigură reprezentarea diplomatică în Costa Rica, nu a fost notificată de către autorităţile din Costa Rica în legătură cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic în această ţară formulată de către Elena Udrea, a comunicat Ministerul Afacerilor Externe. Reamintim că Elena Udrea a susţinut, vineri, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că are statut provizoriu de refugiat politic în Costa Rica din 21 martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica.





"Ambasada României la Ciudad de Mexico, care asigură reprezentarea diplomatică în Costa Rica, nu a fost notificată de autorităţile din Costa Rica în legătur cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic în această ţară, formulată de persoana în cauză. Pe de altă parte, cetăţeanul român în cauză nu a contactat misiunea diplomatică română din Ciudada de Mexico cu solicitări de servicii, asistenţă sau protecţie consulară", arată Ministerul Afacerilor Externe, într-un răspuns la solicitarea News.ro.

Elena Udrea a susţinut, vineri, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că are statut provizoriu de refugiat politic în Costa Rica din 21 martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica. Instanţa supremă i-a respins însă astăzi solicitarea de a fi audiată la distanţă în dosarul ”Gala Bute”, pentru că din actele depuse de avocatul acesteia nu ar rezulta că aceasta a obţinut acest statut.

”Magistraţii sunt pe varianta «nu» orice este legat de Elena Udrea, pentru că culoarul este creat, ordinul este dat şi au un singur scop finalizarea. Da, am acest statut, legislaţia din Costa Rica prevede că acest statut se dă în doi paşi: la momentul solicitării primeşti un astfel de statut provizoriu pe un an de zile, urmând ca apoi să îl primesc definitiv. Am solicitat acest statut în luna februarie, am fost audiată în martie. Am primit acest statut provizoriu pe 21 martie. (...) Una din obligaţii este de a nu părăsi Costa Rica. Ţara asta şi-a asumat protecţia în ceea ce mă priveşte”, a afirmat Elena Udrea.

