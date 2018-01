Reacția Simonei Halep, după prima victorie din acest an: „Mă bucur de tenis”

Simona Halep, liderul WTA, a bifat, astăzi, prima victorie din 2018, iar acum a transmis că speră să câștige din nou turneul de la Shenzhen.





Constănțeanca a trecut fără emoții de americanca Nicole Gibbs (110 WTA), scor 6-4, 6-1, în runda inaugurală a întrecerii din China. După titlul cucerit în 2015, Simona speră să triumfe în această ediție la Shanzhen. „Aş vrea să mulţumesc tuturor fanilor care au venit azi, e frumos să joc aici, am câştigat deja un titlu la Shenzhen. E prima victorie din noul an, de când sunt lider mondial, sunt bucuroasă şi mă bucur de tenis. Chiar dacă anul trecut nu am jucat atât de bine, îi aştept pe fani să mă susţină în continuare, sper să câştig mai multe jocuri aici, vă aştept şi la jocurile viitoare până la finală”, a transmis Halep, după victoria de astăzi.

În „optimi”, la Shenzhen, Halep o va înfrunta pe chinezoaica Ying-Ying Duan, care a trecut de rusoaica Evgeniya Rodina cu 6-2, 7-5.