Reacția lui Gică Hagi după rezultatul Viitorului din Europa League: „Asta e fotbalul”

FC Viitorul a remizat, aseară, 2-2, la Ovidiu, cu olandezii de la Vitesse Arnhem, în prima manșă a turului 2 preliminar al Europa League.





Elevii lui Gică Hagi au condus cu 2-0, dar gruparea condusă de Leonid Slutski a revenit și chiar ar fi putut să se impună la Ovidiu. Însă, „Regele” s-a declarat mulţumit de evoluţia jucătorilor săi în partida cu Vitesse.

„Sunt mulţumit de tot ce s-a întâmplat în această seară. Ne-am ridicat la un nivel foarte înalt timp de 60 de minute, cât am avut benzină. După care am cedat puţin şi au apărut câteva spaţii. Uşor, uşor au venit cele două goluri ale lor. Ăsta e fotbalul. Am arătat din nou că ştim să jucăm. Meciul retur e deschis oricărui rezultat. Când am avut mingea am ştiut ce să facem cu ea.

A fost un meci bun. Nu uitaţi dragilor să luaţi media de vârstă. După care începeţi să gândiţi şi o să realizaţi ce am făcut. Am avut trei jucători de 99 şi unul de 98. Dacă o să facă şi ceilalţi la fel, o să fie totul bine în România”, a spus Gică Hagi, la conferinţa de presă.

FC Viitorul - Vitesse 2-2 (Drăguş 44, 49 / Matavz 54, Linessen 72)

