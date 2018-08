Reacție FABULOASĂ: „SA FIE LIMPEDE, NU AM DOSAR PENAL! Mi-au greșit NUMELE” Un cunoscut prezentator TV aruncă POLIȚIA ÎN AER cu declarații BOMBĂ

Prezentatorul tv, poreclit Sărmăluță, s-a ales cu acuzaţii penale, după ce a condus chiar dacă permisul său era suspendat. Jurnalistul a fost prins de poliţişti în zona Dorobanţi, când a fost zărit circulând pe sens interzis. România TV susţine că Ionuţ Cristache a primit o amendă şi s-a ales şi cu dosar penal. Reacția jurnalistul a venit în această dimineață și acuzele sale sunt foarte grave, la adresa Poliției, dar și a unor COLEGI DE BREASLĂ!





„Traim in tara in care nonsensurile tin loc si de lege si de ratiune si de tot. Nonsensul suprem, chintesenta prostiei, aberatia suprema este sintagma “sa-ti dovedesti nevinovatia”. In situatia asta aiuritoare m-am gasit si eu aseara, iesit din emisie, nu mai reuseam “sa-mi dovedesc nevinovatia”…am fost bombardat cu mesaje care insoteau stirea despre mine “a fugit de politie, dosar penal, penalul”. Nimic adevarat in toata povestea asta, dar eu eram deja un “infractor” care trebuie dat afara de la Televiziunea Publica!

SA FIE LIMPEDE, NU AM DOSAR PENAL! Dar pentru ca traim in tara in care un nebun arunca o piatra intr-o apa si 1000 de intelepti se chinuie sa o scoata, n-am incotro si trebuie sa ma pun sa explic public cum au stat lucrurile, asta pentru cei care vor sa priceapa! Am fost, intr-adevar oprit ieri de politie! Oprit e impropriu spus! In zona TVR se schimba tevi, se asfalteaza, sunt cateva santierute, drept pentru care sensul unor strazi a fost schimbat peste noapte, au fost trasee deviate, sunt semnalizate cu chiu cu vai niste cai de acces spre Emil Pangrati, una dintre intrarile in TVR! Ma pun sa caut cartela de acces cand domnul jandarm de la poarta imi face semn ca e masina de politie in spatele meu! Ma uit, si un domn politist imi explica deja ca am intrat de pe interzis. Nu stiu daca stateau la panda, daca si-au facut un obicei din asta, treaba lor…! Nauc, caci de doi ani fac traseul asta si nu intelegeam cu ce am gresit, il rog sa-mi permita sa mut masina in curte ca sa nu blocam calea de acces… zice ca e ok, trag masina si ma duc sa-mi povesteasca si sa-mi arate cum s-au schimbat sensurile!

Nici pomeneala de fuga , de urmarire, chiar asa, cum as mai fi facut emisia, ca ar fi trebuit sa fiu saltat si toate astea consemnate intr-un proces verbal, daca asa ar fi stat lucrurile.

Agentul imi spune ca daca tot m-a oprit sa-i prezint actele! Ii prezint actele,mai putin permisul si-i spun ca de luna trecuta ma judec cu politia Neamt pentru modul abuziv in care mi-au suspendat carnetul, “oamenii legii” sustinand in procesul verbal ca ma aflam in localitate, gresindu-mi numele, neputand astfel sa platesc amenda pentru ca numele de pe proces nu era al meu(o nebunie) si nimeni nu mi-a acceptat plata, ii spun de aceste lucruri pentru ca evident inainte ma consultasem cu avocatul care ma reprezinta in toata povestea asta, vorbim despre art 118 din Codul Rutier si va las textul aici ca sa intelegeti exact mai ales daca nu v ati confruntat cu situatia:

OUG195 Art.118. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. (2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti. (2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti. (3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin.(1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care va efectua menţiunile în evidenţe şi îi va restitui permisul de conducere.

