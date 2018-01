REACȚIE în ALDE, după demisia Doinei Pană: „E o pierdere pentru Guvern”

Deputatul ALDE și purtătorul de cuvânt al formațiunii, Varujan Vosganian, a spus că demisia ministrului Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, este o pierdere pentru Guvern. El a mai precizat că a avut o colaborare foarte bună în perioada în care făceau parte din acelaşi Cabinet.





„Cu doamna Doina Pană am fost colegi de Guvern şi am colaborat foarte bine în mai multe situaţii critice, inclusiv în ceea ce priveşte Oltchim. De aceea, cred că absenţa Doinei Pană din Guvern e o pierdere pentru Guvern şi îmi pare rău dacă doamna Pană are motivele de sănătate pe care le invocă. Repet, am amintiri foarte frumoase în legătură cu colaborarea cu doamna Pană. (...) Aşa acum am cunoscut-o pe doamna Pană, cred că este o pierdere. Era o femeie serioasă, care avea relaţii cordiale, normale cu oamenii. O femeie de cuvânt”, a spus, pentru Agerpres, Vosganian.

Ministrul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Doina Pană, a demisionat miercuri din funcția pe care o ocupa în Cabinetul Tudose. Ea a invocat motive de sănătate. Demisia a fost înaintată șefului Executivului. Odată cu demisia, deputatul PSD a prezentat și un raport de activitate pentru mandatul 30 iunie 2017 - 3 ianuarie 2018. În bilanț, Pană susţine că prin măsurile luate în domeniul Păduri, în cele două mandate de ministru, şi-a îndeplinit misiunea: „scăderea drastică a tăierilor ilegale de arbori din pădurile României”.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, că propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilită în cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele următoare.

Înaintea acestui anunț al liderului social-democrat, numărul doi în partid, Niculae Bădălău, a spus că înlocuirea Doinei Pană ar trebui hotărâtă, în mod normal, în şedinţa conducerii formațiunii, însă ținând cont că președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat o restructurare a Guvernului, este posibil ca acest portofoliu să treacă la Ministerul Mediului.