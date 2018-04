REACȚIE ACIDĂ din partea lui CTP: „IOHANNIS ȘTIA că doamna DĂNCILĂ este INCULTĂ”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus că declarația președintelui Klaus Iohannis, în care îi cere demisia premierului Viorica Dăncilă nu va avea ca afect plecarea acesteia de la Palatul Victoria.





„Înțeleg că domnul președinte cere demisia prim-ministrului Dăncilă pentru incapacitate, pentru a fi necorespunzător în funcție, or acest lucru, domnul președinte Ioahnnis îl știa foarte bine înainte de a o numi pe doamna Dăncilă, știa că nu are experiență de conducere, managerială, că nu are niciun fel de experientă internă și externă, că are dificultăți mari de exprimare atât în română, cât și în engleză, că este o persoană incultă și nepregătită chiar și pentru funcții mai joase în administrație și cu toate astea, a anumit-o pe doamna Dăncilă. E o declarație politică a domnului Ioannis, o declarație ofensivă care nu va duce la demisia doamnei Dăncilă chiar dacă ar vrea dânsa, PSD-ul - Dragnea - nu ar lăsa-o”, explică jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

„Doamna Dăncilă nu-și va da demisia, iar PSD va pregăti o contralovitură, să vedem ce o să gândească strategii de acolo, se poate merge chiar și până la suspendarea lui Iohannis, pentru că la astfel de atacuri din partea președintelui, PSD va fi silit la un moment dat să răspundă dur și poate să meargă și până la încercarea de a-l suspendă pe Iohannis”, adaugă jurnalistul.

„Nu a contat prea mult faptul că (n.r. Viorica Dăncilă) nu a venit astăzi (n.r. la Palatul Cotroceni) . Acumulările de aberații pe care le-a produs domna Dăncilă de-a lungul mandatului constituie un record în istora guvernărilor din România”, precizează Cristian Tudor Popescu.

