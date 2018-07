Reacția unui deputat UDMR la arborarea drapelului de doliu de Ziua IMNULUI: NOI CINSTIM OAMENII

Deputatul UDMR de Covasna, Márton Árpád-Francisc, a declarat pentru Evenimentul zilei, că arborarea drapelului de doliu pe Primăria Sfântu-Gheorghe, chiar de Ziua Imnului Național, este o simplă coincidență.





UPDATE

Nu este prima coincidență, este a treia oară când drapelul negru este arborat pe faţada Primăriei Sfântu Gheorghe în preajma unor sărbători naţionale, în urma decesului unor laureaţi Pro Urbe.

Prima dată s-a întâmplat pe 24 ianuarie 2016. Atunci, conducerea Primăriei Sfântu Gheorghe a explicat că însemnul îndoliat a fost arborat în memoria lui Sinka Mozes, un laureat al Premiului Pro Urbe, care murise în urmă cu câteva zile. A doua oară s-a întâmplat pe 24 ianuarie 2017, când au murit doi laureaţi Pro Urbe, iar, la acea vreme, conducerea instituţiei a ţinut să sublinieze că a fost o "coincidenţă" şi că arborarea steagului negru nu are nicio legătură cu sărbătorirea Zilei Unirii. "Categoric nu are nicio legătură (...) Mai întâi a murit domnul Laszlo Attila, laureat al Premiului Pro Urbe (...), iar apoi a încetat din viaţă şi domnul Szots Daniel, de asemenea o personalitate a comunităţii noastre, care a fost distins cu acest premiu. În memoria lor a fost pus steagul de doliu, aşa cum am procedat de fiecare dată până acum în astfel de situaţii. Este o întâmplare că decesul a coincis cu această sărbătoare şi categoric steagul nu are nicio legătură cu acest eveniment", a declarat, la vremea respectivă, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Sztakics Eva, citată de Agerpres.

Știre inițială

„A murit un cetățean care a primit distincția „Pro Urbe” și așa este obiceiul la noi, să arborăm drapelul de doliu. Este normal, este un cetățean de la noi. Noi cinstim oamenii”, a afirmat deputatul. Acesta s-a declarat vizibil iritat de interesul stârnit de această coincidență. „Numai la noi se face atâta scandal. Eu mă uit la Turul Franței. Acolo a câștigat un britanic, care a arborat steagul unei țări din regat. Nimeni nu s-a declarat ofensat”, a mai spus Marton.

Este binecunoscut faptul că UDMR a recurs de multe ori la acest simbol, al doliului, cu ocazia altor sărbători naționale. Ani la rând, politicienii uniunii au refuzat să depună, la Tîrgu Mureș, coroane de Ziua Națională. Când, în sfârșit, au depus o coroană, i-au atașat panglici de doliu. De această dată, se pare că astrele s-au aliniat și că decesul unui cetățean de onoare a putut fi un pretext pentru felul cum simt unii dintre ei simbolurile naționale ale României.

