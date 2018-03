Reacția JURNALIȘTILOR implicați în SCANDALUL CU KOVESI. Șefa DNA cere DAUNE în valoare de 1 MILION DE LEI

DNA intervine în procesul civil dintre Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Mihai Gâdea, Radu Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvică și Răzvan Savaliuc.

DNA cere toate documentele de la dosar, ”în interesul soluționării unui dosar penal”.

Răzvan Savaliuc a cerut instanței să solicite lămuriri în acest caz și să nu se lase intimidată, scrie Antena3.

”Doamna Kovesi v-a dat în judecată pe motiv că a suferit moral de nu știu cât, un milion de lei. Problema este următoarea. Cazul e aberant din start. Trebuia chiar de la prima ședință să fie respins, un demnitar nu poate să sufere moral. Putea să sufere moral dacă era Veronica Micle sau maică la schit. Putea să fie îndreptățită dacă în urma a ceea ce ați spus își pierdea postul. Dacă avea o problemă de familie, dacă o lăsa soțul. Sau trei, cum s-a întâmplat la mine, au adus martori și au spus că se uitau la el cu dispreț. Ea nu a adus o probă a suferinței ei. Este o absurditate. Dacă demnitarii încep să dea în judecată pe civil jurnaliștii, noi am terminat cu presa. Gândiți-vă câte se spun despre Dragnea, despre premier. E o persoană publică, sigur că te expui, nu poți să vii ca procuror-șef la DNA să spui că ești criticată la televizor. Ce mă miră, în toate motivările, de regulă cel care mă dădea în judecată cereau sume în exces. Judecătorul spunea că este dreptul lui de a calcula paguba morală. Cred că până la urmă, judecătorii sunt speriați. Nu poți să disociezi între persoana fizică și un demnitar. Când s-a dus la proces era diferită de șefa DNA? În cazul de față este un proces civil, ce treabă are dosarul dumneavoastră, aici intervine o presiune asupra magistraților, e un proces civil, n-are ce să caute DNA acolo, ce să afle din dosarul acela? E o formă de presiune, până la urmă. Eu am dat-o în judecată pe doamna Kovesi, a trimis avocata Parchetului General, din punctul acesta de vedere e o formă de presiune. Regulile democrației cereau ca ea, cu funcția pe care o are, să nu vă dea în judecată. DNA trebuie să răspundă care este legătura dintre dosarul dumneavoastră civil și dosarul de la DNA” a spus jurnalistul Ion Cristoiu la Antena 3.

”În sistemul creat, presa, divizia binomului, a avut un rol crucial. Unitățile acestea militare erau cele care primeau de la DNA, iar ei începeau deja să te toace. Când te duceau la judecătorul de drepturi și libertăți, suspectul era deja făcut pulbere. Corupt, penal, criminal. Această parte a presei a fost creată prin distrugerea mogulilor sub pretextul de mogul. Când erau trusturi puternice, se concurau între ele. Primul lucru a fost spargerea mogulilor. După asta s-au creat aceste unități militare, ar trebui ca și site-urile să își publice acționariatul. În momentul în care a avut loc o redistribuire a proprietății în presă, s-au creat în interiorul unor trusturi, ziare, televiziuni - unități de comando. Săracul patron nu putea să facă nimic. La ora actuală se încearcă spargerea a ceea ce a mai rămas din presa independentă. Au plecat mulți și și-au creat propriile site-uri. S-a creat această impresie, în timp ce presa independentă, chiar dacă nu are o poziție comună, la alții sunt ordine pe unitate. Până și cuvintele sunt la fel. Întâlnesc texte care par trimise de cineva. Aici este o mare bătălie. Mă tem că procesele pe civil, dacă doamna câștigă, se dă drumul la posibilitatea ca toți demnitarii să ne dea în judecată pe civil și ne-a luat dracu'. Nu te arestează, plătești. Dacă te arestează sare UE, așa...” a mai spus Ion Cristoiu.

La ”Sinteza Zilei” a vorbit și jurnalistul Victor Ciutacu, care consideră că descrierea potrivită pentru demersul DNA este cea de ”terorism”.