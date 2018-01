RĂZVAN CIOBANU, culisele plecării din televiziune: ,,Nu a fost o decizie luată ieri, echipa știa de ceva vreme”

De două zile, ziarele se bat în titluri bombastice despre cea mai neașteptată plecare de pe micile ecrane la început de 2018, dar acasă la Ciobanu este liniște și pace. Vedeta infi rmă toate speculațiile referitoare la plecarea lui forțată din KanalD și neagă orice confl ict fi nanciar sau de etică cu cei din trust. Nu a colaborat niciodată dincolo de studio cu niciuna dintre concurente, nu a impus sau vândut vreo piesă vestimentară din colecțiile lui către acestea și mai mult, nu va colabora nici pe viitor cu fetele înscrise în competiția de la KanalD, spune el.





Proaspăt întors din vacanță, Răzvan Ciobanu abia se obișnuia, din nou, cu fusul orar din România când telefonul a început să-i sune pentru detalii suplimentare despre plecarea lui din televiziune.

,,Filmam trei din cinci zile lucrătoare”

Retragerea lui din ,,Bravo, ai stil!” nu a fost atât de suprinzătoare pentru colegii lui din televiziune, astfel de discuții existau de ceva vreme, spune creatorul de modă. ,,Abia m-am întors acasă din Amsterdam și New York, nu am citit știrile, dar știu că a fost anunțată oficial plecarea mea de la KanalD. Nu e o decizie luată peste noapte, au purtat discuții cu echipa cu ceva vreme înainte. Motivele plecării le pot explica detaliat. Emisiunea se filma trei zile pe săptămână, iar eu pentru atelierul meu lucram doar marți și vineri. Tot programul meu era atât de dat peste cap încât nu mai apucam nici să ies în oraș să mănânc ceva. Recunosc, eram epuizat. În plus, clientele mele aveau nevoie de mine, mult mai des. Așa mi-a încolțit ideea că poate ar fi bine să renunț. Nu a fost deloc o decizie ușoară. Am cântărit-o mult timp și nu mi-a fost deloc ușor. Am vorbit cu producătorii și șefii din KanalD chiar și la viitoare colaborări. Sunt atât de obosit încât mai am nevoie de vacanță și îmi voi ține atelierul închis până pe 15 ianuarie.”

Ciobanu exclude total orice colaborare viitoare cu fetele din show

Programul încărcat nu l-a afectat doar pe el sau clientele atelierului, de suferit au avut și cei dragi lui pentru care nu mai găsea timp liber să-l dedice. ,,Perioada a fost frumoasă, dar extrem de aglomerată. Cei dragi mie, iubitul din dotare și așa mai departe, m-au înțeles chiar și atunci când nu mai aveam timp nici măcar să mâncăm impreună”, spune el.

În ciuda speculațiilor, Ciobanu spune răspicat că nu a colaborat niciodată cu vreo concurentă de la ,,Bravo, ai stil” dincolo de înregistrările pentru show. ,,Noi stăteam cu fetele mult la filmări și le vedeam atâtea ore săptămânal. Îmi sunt drage, dar nu voi colabora cu ele în viitoarele mele prezentări, nu mi se pare profi. Îmi amintesc cu drag că fiecare despărțire de vreo concurentă era grea, ne obișnuiam unii cu alții, dar respectam formatul. Ce vă pot spune clar este că relația juraților cu fetele de la ,,Bravo, ai stil!” nu continuă și nu a existat în afara platoului de televiziune.”