Răzvan Burelanu, noi ACUZAȚII îndreptate către Sandu și Lupescu. „Nașul” îi răspunde TĂIOS șefului FRF

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a publicat un nou articol pe blogul personal, în care vorbește despre activitatea lui Mircea Sandu. Actualul șef de la „Casa FotbaluluI” îl acuză pe predecesorul său că și-a achiziționat ceasuri foarte scumpe, din fondurile federației.

„La EXPERT LUXURY SRL, Ionuț Lupescu plătește pentru 2 ceasuri Cartier și 5 ceasuri Girard o „biată” sumă de aproape 30.000 de euro. Unul din cele două ceasuri Cartier costă peste 7.000 de euro! Scuze, am greșit. Cum să plătească Ionuț Lupescu Directorul General FRF a semnat pentru facturi și plăți făcute de Federația Română de Fotbal pentru aceste ceasuri de 30.000 de euro! Iar Mircea Sandu le-a aprobat la plată și a semnat pe ordinele de plată”, a scris Burleanu.

Mircea Sandu a replicat: „Burleanu se ocupă în continuare de bâlci. Astfel de cadouri, gen ceasuri valoroase, se fac în mod obișnuit în lumea fotbalului la nivel înalt. Se oferă cadouri președinților de federații, reprezentanților cluburilor la diferite aniversări sau ocazii speciale. Și eu, de exemplu, am primit cadouri de la Federațiile din Italia, Spania, Irak. De la ultima îmi aduc aminte că am primit un ceas din aur, cotat la peste 20.000 de euro. Un model în ediție limitată, încrustat cu bustul lui Saddam Hussein. Probabil că am cumpărat atunci mai multe ceasuri deodată, în ideea de a face un cadou la momentul respectiv, iar restul să le ținem pentru ocazii ulterioare similare. Repet, e o practică în fotbalul mare. Este exclus ca aceste cadouri să fi ajuns la arbitri sau observatori. Din acest moment eu refuz să mai bârfesc bârfe”, a spus Sandu pentru gsp.ro.