RĂZBOI TOTAL între Burleanu și Sandu. ACUZAȚII ce vizează contracte cu dedicație și bani plimbați dintr-un buzunar în altul

Într-o postare pe blogul personal, Răzvan Burleanu a prezentat detalii despre activitatea lui Mircea Sandu, din perioada în care „Nașu” conducea FRF. Actualul șef de la „Casa Fotbalului” arată că predecesorul său încheia contracte cu o firmă la care acționari erau chiar Mircea Sandu și fiul său, Dan. http://razvanburleanu.ro/episodul-1-invataturile-nasului-pentru-ionut-lupescu/.

În replică, Mircea Sandu i-a transmis lui Burleanu să se ducă la Poliție. „Am vazut ce a scris Burleanu, dar nu mă interesează. Să se ducă cu actele la Poliţie! Voi o luaţi ca pe o mare bombă de presă. De-a lungul vremii s-a scris că eram acţionar la Visit, la Carpatin. Era dreptul meu constituţional şi de cetăţean să fiu acţionar la câte societăţi voiam. Federaţia nu e societate de stat, nu lucrează cu bani publici, putea să facă contracte cu oricine. Nu am încălcat nicio lege! Dacă cineva poate să demonstreze contrariu, eu voi răspunde în faţa legii. Da, mulţi bani am câştigat de la FRF prin Visit sau prin Carpatin. La Carpatin, dacă mă gândesc la dividente, cred că am adus bani de acasă. Iar de dincolo, de la Visit, cred că am câştigat bani de câteva seminţe!

Vedeţi ce preţuri aveau alte agenţii de turism. Vedeţi că în perioada de calificare la EURO 2008, regulamentele FIFA şi UEFA spun că nu putea federaţia să vândă bilete singură ci prin intermediul unei firme de turism, probabil de aceea a crescut atunci cifra de afaceri. Credeţi că toate lucrurile pe care le asiguram nu costau? Că am luat toţi banii fără să facem nimic? Vedeţi că din 2010 până când am plecat, am lucrat cu firma de turism Danco Pro, unde nu mai eram eu acţionar!

Mă acuză ăştia că am sifonat bani de la federaţie? Cum? Totul a fost la vedere, doar au facturile acolo. Dar câţi bani am adus la federaţie nu mai contează? Am fost singurul om din fotbal care s-a bătut cu Statul, când nimeni nu credea că e posibil şi am câtigat procesul cu Loteria, am adus 25 de milioane de euro. Da, mi-am dat comision, am dat şi altora din federaţie, dar cred că mi se cuvenea mai mult! Lupescu nu ştia la ce firme sunt eu acţionar. Ce, se ducea la Registrul Comerţului să mă verifice el pe mine? Burleanu şi ai lui s-au speriat, au intrat în panică şi aruncă cu vrăjeli d-astea, ca să dea în Lupescu. Poate că facurile nu erau detaliate, dar făceam un referat detaliat şi îl supuneam aprobării Comitetului Executiv. Serviciile s-au făcut, facturile s-au plătit. Totul era la vedere, pe faţă, cu acte, nu am furat nimic. Am lăsat toate documentele acolo, la federaţie! Că dacă furam, mă luau de mult", a spus Sandu pentru gsp.ro. El a acuzat că și actuala conducere FRF se ocupă de comisioane.

„Întrebaţi-i pe ei, pe cei de acum, cu ce agenţie de turism lucrează, cum e cu firma aia din Cluj, Cristialin, prin care fac toate combinaţiile. Să va arate si ei licitaţiile! Nu sunt obligaţi să facă licitaţii, cum nici eu nu eram, dar ei se bat cu pumnul în piept că le fac. Cum de Bogdan Popescu, de la marketing, ia comisioane de 15 la sută pentru toate contractele care se fac la Federaţie? Şi eu dădeam comision angajaţilor care aduceau contracte, dar numai 3 la sută. Şi, oricum, au fost foarte puţine. Dar la ei, cum e cu contractul cu IRES, de 250.000 de euro, pe care nimeni nu l-a văzut? Cum e cu contractul cu Daum, care a fost aprobat prin votul lui Braşoveanu, deşi avea o condamnare şi nu mai putea face parte din Comitetul executiv şi deci nu mai putea vota? Cum e cu ticketingul? Cum e cu fundaţiile de la Mogoşoaia şi de la Buftea?"