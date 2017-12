Dani Mocanu, manelistul cu DEDICAȚII SPECIALE pentru anchetatori! NU IARTĂ ȘI NU UITĂ. Inedit de România

Manelistul proxenet, Dani Mocanu, are un nou mesaj pentru procurori. Mai exact, acesta a compus o nouă piesă, special pentru procurorii DIICOT. Reamintim că manelistul este cercetat sub control judiciar pentru proxenetism.





Dani Mocanu își continuă și de sărbători războiul cu procurorii. Manelistul nu uită și nu iartă după ce a fost reținut în urmă cu trei luni pentru proxenetism. Acesta a făcut o nouă piesă în care încearcă să își convingă fanii că nu este interlop, așa cum se lăudase până acum, potrivit B1tv.

Manelistul este cercetat sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DIICOT. Piesa a strâns aproape un milion de vizualizări în doar două zile de la lansare.

„Este o făcătură, cu siguranță. Eu, la fel ca și alți maneliști, am cântat prin toată Europa. La o cântare, în Anglia, am făcut show pentru niște interlopi. Doar că, pentru a merge la eveniment, am cerut o parte din bani în avans, așa cum e normal. Doar că banii cu pricina, arvuna, i-am primit, prin mandat, de la o femeie, nu de la interlopul care mă voia la petrecere. De aceea s-a făcut legătura între mine și diverse prostituate, dar nu le plasam, nu mă întrețin ele, nu există așa ceva. Sunt complet nevinovat, sunt o victimă, am căzut la mijloc”, spunea Dani Mocanu, imediat după ce a ieșit din spatele gratiilor, el fiind eliberat, sub control judiciar, conform Spynews.