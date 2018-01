REPLICI DURE: „PROASTA SATULUI! Eşti proastă...” S-au încins spiritele! RĂZBOI pe față, în DIRECT la TV

Se încing spiritele! Concurenţii de la Exatlon nu s-au mai putut abţine şi au izbucnit, în timpul unei probe. Mai exact, Anca de la Războinicii şi Claudia Pavel au avut un schimb dur de replici. Ce a declanșat mărul discordiei? Ei bine, Claudia Pavel, fostă Cream, a început să ţipe la Anca şi i-a spus să îi mai accidenteze colegele. Anca nu s-a putut abţine şi i-a replicat: “Proasta satului! Eşti proastă şi la joc şi în general!“





Situaţia a scăpat de sub control, iar oboseala şi nervii şi-au spus cuvântul. Băieţii din ambele echipe au fost nevoiţi să intervină şi să le calmeze pe cele două, potrivit cancan.ro.

Durerea şi foamea au făcut-o pe Anca să răbufnească şi în tabăra Războinicilor. "Ma doare. Dupa ce ca alea au fost atentionate de cinci, sase ori sa nu ma mai faulteze. M-au faultat, deci mi-a dat sobolanul ala de Anca la picioare, dar nu m-am plans...ca asa sunt eu. Si tot ele au comentat si m-au facut in fel si chip. Si proasta de Cream. Proasta satului. I-am si zis oricum, ca tu esti proasta si in joc si in general!", a spus ea.

