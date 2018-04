Rata şomajului în România a scăzut până la 4,6%. Suntem sub media U.E.

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut în martie 2018 până la 1,4%, de la 1,1% în luna precedentă, în timp ce rata şomajului în zona euro a scăzut la 8,5% în februarie 2018, de la nivelul de 8,6% înregistrat cu o lună înainte, arată o estimare preliminară publicată astăzi de Oficiul european de statistică (Eurostat).





Potrivit Eurostat, în luna martie, cele mai semnificative majorări de preţuri s-au consemnat la alimente, alcool şi ţigări, care au crescut cu 2,2%, după un avans de 1% în luna februarie, urmate de preţurile la energie, cu o creştere anuală de 2,0%, după un avans de 2,1% în luna februarie, şi preţurile la servicii, care au consemnat o creştere anuală de 1,5%. În schimb, inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a rămas neschimbată la 1%, semn că presiunile inflaţioniste sunt ţinute sub control. În pofida creşterii din luna martie, inflaţia din zona euro este departe de obiectivul ţintă al BCE, respectiv o creştere a preţurilor mai mică, dar apropiată de 2%. Separat, Eurostat a anunţat că rata şomajului în zona euro a scăzut uşor în luna februarie, până la 8,5%, acesta fiind cel mai redus nivel al şomajului înregistrat de zona euro după luna decembrie 2008. Cifra comunicată de Eurostat este în linie cu estimărilor analiştilor intervievaţi de furnizorul de informaţii financiare Factset. În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, Eurostat informează că rata şomajului a scăzut uşor până la 7,1% în luna februarie 2018, de la 7,2% în luna ianuarie 2018, aceasta fiind cea mai scăzută rată a şomajului şomajului înregistrată de UE după luna septembrie 2008. În rândul statelor membre, cele mai mici rate ale şomajului în luna februarie 2018 se înregistrau în Cehia (2,4%), Malta şi Germania (3,5%). La polul opus, cele mai mari rate ale şomajului au fost observate în Grecia (20,8% în luna decembrie 2017) şi Spania (16,1%). În România, rata şomajului în luna februarie 2018 era de 4,6%, sub media din UE. Eurostat subliniază că, în comparaţie cu situaţia din urmă cu un an, rata şomajului a scăzut în toate statele membre, cu excepţia Estoniei. În România, rata şomajului a coborât de la 5,3% în februarie 2017 la 4,6% în luna februarie 2018. Evoluţia salariilor şi inflaţiei este urmărită cu atenţie de oficialii Băncii Centrale Europene pentru stabilirea politicii monetare. Misiunea principală a BCE este stabilitatea preţurilor, definită ca o creştere a preţurilor mai mică dar apropiată de 2%. Timp de aproape trei ani, inflaţia în zona euro s-a situat sub ţinta de 2% avută în vedere de BCE şi conform noilor estimări nici în următorii ani nu se va apropia de obiectivul ţintă.

