RĂSTURNARE DE SITUAȚIE în cazul lui Florian Coldea. Când va fi AUDIAT fostul prim-adjunct al directorului SRI

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, în 5 aprilie, în Comisia de control parlamentar al activităţii SRI, a anunţat, marţi, preşedintele comisiei, Claudiu Manda. Manda a mai spus că Florian Coldea ar fi urmat să fie audiat astăzi, însă s-a amânat, stabilindu-se în final data de 5 aprilie.





Claudiu Manda, șeful Comisiei pentru controlul SRI, a anunțat noi audieri.

”Astăzi am discutat câteva lucruri importante în Comisie. Am informat Comisia că am avut încă o discuție cu directorul SRI și a ajuns la concluzia că toate articolele din protocol pot fi declasificate și prezentate în spațiul public. SRI va trimite către Parchetul de pe lângă ÎCCJ acordul pentru această acțiune. Am informat Comisia și despre o nouă audiere a domnului Coldea și am hotărât ca audierea să fie joi, 5 aprilie la ora 11:00. Am fost informați despre o discuție în ceea ce privește informațiile clasificate și am hotărât ca la Biroul Președintelui să fie zonă de securitate clasa I. Am primit răspuns de la SRI în ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis. Întrebarea noastră a fost când a aflat SRI de incompatibilitatea lui Iohannis, iar ei au răspuns că au aflat în luna ianuarie 2013. ”, a spus Manda.

Coldea, audiat prima dată pe 13 martie 2018

Reamintim că, pe 13 martie, Florin Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, a fost audiat timp de aproximativ şapte ore în Comisia de control parlamentar al activităţii SRI, declararându-le jurnaliştilor, la finalul audierilor, că a oferit "răspunsuri proactive" la toate întrebările şi că şi-a rezervat dreptul de a reveni la comisie cu noi detalii.

"Eu cred că am reuşit să atingem toate subiectele de pe agenda membrilor comisiei, unele dintre ele au fost deja vehiculate în spaţiul public. Pentru aprofundarea unora mi-am rezervat dreptul, cu care membrii comisiei au fost de acord, de a reveni la comisie cu noi detalii care ar putea fi de interes când se vor finaliza o serie de chestiuni aflate în derulare. Cred că am oferit răspuns în mod proactiv la toate întrebările adresate. Răspunsurile s-au referit la o serie de chestiuni, alegaţii, acuzaţii vehiculate în spaţiu public ale unor foşti sau actuali beneficiari şi parteneri instituţionali, jurnalişti, oameni din media care ne acuză astăzi, dintre care pot să vă spun că o parte ne cultivau cu multa insistenţă, dar şi ale unor foşti colaboratori din cadrul instituţiei, rezervişti", a declarat atunci Florian Coldea.

Pagina 1 din 1