Răspunsul surprinzător oferit de Halep, la întrebarea „Te consideri cea mai bună jucătoare din lume?”

Simona Halep se află de opt săptămâni pe primul loc în clasamentul mondial, dar tenismena din Constanța a rămas la fel de modestă ca atunci când visa la această performanță.





În cadrul unui interviu acordat postului Canal 33, „Simo” a fost întrebată dacă se consideră „cea mai bună jucătoare a lumii”, dar a respins această titulatură. „Nu pot să spun acest lucru, pentru că atunci când eşti cea mai bună jucătoare a lumii trebuie să câştigi tot! Aşa cum a făcut Serena Williams! Din punctul meu de vedere, numai ea este cea mai bună jucătoare a lumii. A câştigat atâtea turnee de Grand Slam, ne-a bătut pe toate... Cu siguranţă că nimeni nu va mai fi ca ea, din punctul meu de vedere. Valorile s-au echilibrat acum, este o schimbare şi o luptă permanentă în Top 10. Am ajuns pe locul 1 pentru că am fost foarte constantă în acest an. Bineînţeles că nu ajungi din întâmplare, nu ajungi numai din noroc. Bineînţeles că norocul este poate cel mai important lucru în viaţă, dar am şi muncit pentru acest lucru. Consider că sunt una dintre cele mai bune jucătoare, însă înseamnă mult mai mult să fii cea mai bună din lume”, a opinat sportiva în vârstă de 26 de ani.

Mai mult, Halep a continuat să le răspundă și celor care o critică mereu după înfrângerile suferite în circuitul WTA: „Am ajuns la concluzia că noi, românii, reacţionăm un pic brutal, un pic negativ atunci când e vorba de un meci pierdut! Dar înţeleg şi criticile, e normal ca oamenii să îşi spună punctul de vedere atunci când te urmăresc meci de meci. Nu am niciun fel de problemă, doar că uneori sunt foarte greu de digerat. Am făcut doi ani de când nu mai citesc presa. Mai aud oameni vorbind pe lângă mine despre ce se scrie. Mă simt mult mai bine de când nu mai citesc presa. Niciodată nu e uşor să primeşte critici, pentru că eu consider că nu le merit. M-a afectat asta, pentru că nimeni nu ştie ce a fost în interiorul problemelor mele. Dar am vrut să iau pozitivul din aceste critici şi am vrut să fiu mai bună, să lupt şi să demonstrez că nu sunt aşa cum spun ei”.

Loading...