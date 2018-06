Rareş Bogdan a RĂSPUNS lui Pleşoianu la întrebarea: „De unde ştia jurnalistul cu 5 zile înainte de Colectiv...”

Deputatul Liviu Pleşoianu a adresat o întrebare lui Rareş Bogdan pe care îl măcina de mai mult timp: „ De unde știa Rareș Bogdan, pe 23 octombrie 2015 (cu șapte zile înainte de tragedia de la COLECTIV), că zilele premierului PSD sunt numărate și că viitorul prim-ministru va fi Dacian Cioloș?” Iată că a venit şi răspunsul jurnalistului spunând că marele secret are originea în PSD. „Practic, Dragnea și acoliții săi l-au trădat pe Ponta”, a răspuns Rareş Bogdan.





Răspunsul lui Rareş Bogdan: "Da, domnule Pleșoianu, vă fac acest hatâr! Am văzut că domnul Pleșoianu mă roagă (de somat poate să își someze colegii de Trust, voi considera că mă roagă!) să vorbesc despre toamna lui 2015. O fac cu toata deschiderea, cred că a sosit momentul ca oamenii de bună credință din PSD și votanții săi să afle o chestiune vitală pentru înțelegerea comportamentului leadership-ului acestui partid.

Liviu Dragnea a dorit să-i retragă sprijinul politic montând baronii să nu-l mai susţină

Ei bine, marele secret, marea conspirație are originea în PSD. Aflasem încă din septembrie 2015, din partid, că Liviu Dragnea, pe atunci secretar general al PSD, îi monta de ceva vreme pe baroni să-i retragă premierului Victor Ponta sprijinul politic. Pasul următor era să-i ceară imperativ președintelui Iohannis să nominalizeze alt premier - prefera un independent, care să ia presiunea publică de pe partid pentru a pregăti alegerile din 2016 cu un alt lider la conducerea PSD. Cel puțin aceasta a fost explicația sa, pe care baronii au înghițit-o rapid, căci aveau multe de salvat în propriile vieți. Aveau un obiectiv comun: libertatea. Deci demolarea premierilor partidului (vezi Grindeanu, vezi Tudose) făcea parte din bagajul genetic al politicianului Dragnea de multișor, pentru a-și atinge obiectivele – s-a văzut ulterior care, odată cu OUG 13.

Colectiv-Ponta-PSD-Dragnea-Cioloş

Practic, Dragnea și acoliții săi l-au trădat pe Ponta și l-au împins de pe vapor cu buna știință. În spațiul public se vehiculau încă din iulie/august nume de posibili premieri pentru un Guvern de Uniune Națională, un Guvern tehnocrat. Printre aceste nume - Călin Georgescu, Dacian Cioloș și Vasile Dîncu, variante de luat în seamă, cele mai vehiculate. Mai erau și alte nume, cel puțin la fel de interesante. Ce s-a petrecut ulterior mă depășește, dar ca jurnalist aveam datoria să spun public. Certitudinea mea venea din convingerea că fără sprijnul partidului, Ponta e fript. Am stat și am analizat activul și pasivul fiecărui nume și am mers la instinct. Nu e prima oară când instinctul nu dă greș, face parte din atributele unui jurnalist informat.

A lega însă tragedia de la #Colectiv de conspirația politică mi se pare însă o porcărie fără seamăn. Cine a lansat scenariul mizerabil, acuzațiile referitoare la o conspirație criminală, și-a devoalat gândirea: ciuma roșie, PSDragnea, chiar e în stare de orice", a scris jurnalistul pe Facebook.

