RAND mi-a trimis, din nou, un chestionar. O fi de bine, o fi de rău? Horoscop

7 februarie

Horoscop Pe 7 februarie s-au născut Charles Dickens, Thomas More, Juliette Greco, Dieter Bohlen, Dan Hăulică, Dinicu Golescu, Ion Acsan, Teoctist.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt foarte mulți Sfinți: Partenie, episcopul Lampsacului, Cuv. Luca și nu mai puțin de 1.003 Mc. din Nicomidia!

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți am primit un chestionar de la RAND. Ei bine, cine este RAND, o să mă întrebați? Este unul din creierele particulare ale Statelor Unite! Creierul de stat fiind format din Preşedinte, Congres, departamente, agenţii, servicii etc.

Însă, ca tot ce este particular, este mai performant! Iar creierul de stat cere de multe ori sfaturi, analize, sinteze de la creierul particular! Este evident că statul are anumite bariere peste care particularii pot trece cu uşurinţă, sigur, în cadrul aproape legal. De exemplu, birocraţia!

O să vă spun o poveste, nu o să o vedeţi nicăieri pe net, mie mi-a fost spusă prin anii 90' la sediul RAND din Santa Monica de pe Bulevardul Olimpiadei. O legendă, cum altfel, fiecare organizaţie serioasă are o legendă! Ca și The Coca-Cola Company, pentru care am lucrat și defuncta PanAm.

Imediat după intrarea Americii în război, de Crăciun 1941, marea companie de avioane Douglas Aircraft Company a primit mai multe comenzi din parte aviaţiei și a marinei. Militarii insistau asupra unui dispozitiv de ochit "minune" cu care ar fi dotate aparatele de zbor de bombardament ale Luftwaffe, aviaţia germană.

Horoscop Tehnicienii și inginerii americani au zburat până în Regatul Unit, au demontat de pe aparatele nemţeşti prăbuşite dispozitivele de ochire şi au constatat că sunt primitive, inferioare celor americane. Au făcut un raport de vreo sută de pagini. Nimeni, probabil, nu a citit atâtea pagini şi militarii au spus: "da, astea sunt primitive, dar acum au altele, superioare, pe care au ordin să le distrugă dacă avionul este compromis!"

Şefii de la Douglas au ridicat din umeri şi i-au chemat pe cei de la Reserch ANd Development (RAND). Întâmplător acolo erau nişte ingineri ai dracului de buni, Doamne iartă-mă, din New Orleans şi din Canada. Adică vorbeau perfect şi limba franceză, a doua limbă, poate chiar limba maternă, pe lângă limba vorbită în America, care aduce cu limba engleză! Băieţii noştri, tineri şi impetuoşi, au zis că dau o raită pe la nenea Hitler, pretextând că sunt ingineri francezi în căutare de lucru, ca să pună mâna pe dispozitivele "noi" de ochire. Zis şi făcut! Au plecat, au lipsit două săptămâni, s-au întors, puţin obosiţi și fără țigări şi de data asta au făcut un raport de o pagină! Raportul a fost citit de toată lumea, inclusiv de Preşedinte.

În raport se spunea clar şi direct că dispozitivele de ochire germane erau inferioare celor americane. Şi, în general, tehnica de luptă în aer! Dar că piloţii germani sunt superiori, foarte bine pregătiți, sunt disciplinaţi, urmează ordinele, sunt bine antrenaţi pentru zbor şi au un moral excelent și o mare dorinţă de luptă!

Foarte corect! S-a ţinut seama de raport şi America a pregătit temeinic piloţii, chiar şi pe negr... afro-americani şi a câştigat războiul în aer! Având supremaţia în aer, au câştigat războiul terestru şi naval!

După război, prin 1948, parcă, a apărut RAND ca o organizaţie nonprofit, fără culoare politică, sau economică, din departamentul de băieți într-adevăr deștepți ai lui Douglas. Un club de specialiști din toate domeniile de o competenţă ieşită din comun. Ei pot să răspundă la orice întrebare.

De exemplu: "România poate fi împărțită între Ungaria, Moldova și Bulgaria?" Doar un exemplu, nu vă înfierbântați, este doar o realitate virtuală.

Horoscop Procedura este că întrebarea este transmisă la şefii de departamente, departamente în număr de șapte, care o nuanţează în funcţie de specificul departamentului respectiv şi apoi sunt puşi cercetătorii la treabă. În primele câteva ore se fac formulare de întrebări la care trebuie să răspundă specialiştii în domeniu, alţii decât cei folosiţi curent de RAND. Asta înseamnă cam două sute de persoane în SUA şi vreo mie de asociaţi, corespondenţi, în toată lumea. Printre cei din mia respectivă se află și cel care vă scrie aceste vorbe.

Horoscop După 24 de ore încep să se primească datele. Dacă este nevoie de un model matematic, se pun la treabă indienii de la etajul şase, care altfel stăteau cu picioarele pe birouri şi citeau comicscuri. Acum probabil că butonează la smarturi și tablete.

După 36-72 de ore se are materialul brut, de mii şi mii de pagini. Intervin analiştii care ajutaţi de computere găsesc modele, şiruri de date, repetări de evenimente. Se face un prim rezumat de treizeci de pagini. Apoi intervin specialiştii în sinteză, foarte rari şi scumpi, care reduc materialul la două-trei pagini.

Horoscop Dacă este vorba de Preşedinte, materialul se compactează până la o jumătate de pagină. Fiecare cuvânt, fiecare substantiv, verb, prepoziție este întoarsă pe toate feţele ca să fie folosită varainta cea mai scurtă, dar cea mai cuprinzătoare. Dacă este vorba de militari, sunt câteva pagini, ei înţeleg mai greu, glumesc seniorii de la RAND şi ei foşti generali sau secretari de stat la Apărare. Dacă este vorba de o firmă comercială, o multinaţională, mai sunt anexe detaliate pe probleme.

Horoscop Am uitat să vă spun că la mijlocul procesului există o unitate de specialişti aşa numiţi "de bruiaj", care înlătură orice particularitate de stil, în aşa fel că niciun specialist nu mai poate fi desconspirat, recunoscut!

În circa trei zile primeşti răspunsul la întrebare însoţit de o factură... Nu vreţi să ştiţi suma! Dar merită fiecare cent!

Ei bine, am colaborat cu RAND o perioadă, ei erau extrem de interesați de experiența mea din Iran, din Orient, în general. Apoi am rămas la nivelul de bună ziua.

Spre marea mea surpriză, ieri am primit din nou un chestionar de la RAND. Așa lucrează ei. Îți pun câteva zeci de întrebări, dar, de fapt sunt interesați doar de una, sau două. Nu vor să știi care este interesul lor, poate pentru discreție, sigur, pentru obiectivitate.

Acum nici eu nu sunt chiar prost. Văzând demisiile de la FBI, căderea bursei, poziția Casei Albe, mișcările de trupe, aparent ilogice, ce fac rușii, chinezii și coreeni, m-am cam prins de ce este interesat RAND.

Dar, fiind ziua de nașterea a Juliettei Greco, să-i spunem La Mulți Ani! bonjour tristesse, ea împlinește formidabila vârstă de 91 de ani, dar continuă să dea spectacole, o să caut prin filmoteca mea ”Belphegor, fantoma din Luvru” miniseria, varianta din 1965. Am ce vedea, anii adolescenței, am mai prins lumea bună, cultivată și politicoasă cu cei șapte ani de acasă, lume crescută între cele două războaie, așa că nu o să mă mir dacă se face ziuă, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ Am avut, ieri noapte, o mare satisfacție. Elon Musk a lansat Heavy Falcon, cea mai puternică rachetă din lume, cu o putere cât a 737 de avioane de pasageri A 380 și poate pune pe orbită 64 de tone sau să ducă pe Marte 15 tone. Trebuie să vă mărturisesc că la începutul anului fina mea din cercul interior al lui Elon Musk mi-a trimis întrebarea lui, care este cea mai bună zi de lansare în următoarele două luni, din punct de vedere a dispunerii corpurilor cerești, a atracției Lunii, în special. Am calculat vreo trei zile și am indicat ziua de 7 februarie cu o fereastră între orele 12:00 și 14:00 timpul Coastei de Est. Cred că am fost inspirat... de altfel oricine știe astronomie/astrologie mi-ar da dreptate.

Elon Musk era foarte tensionat și-a îmbarcat pe Heavy Falcon, ca supremă jertfă către hazard, cea mai iubită mașină a lui, o Tesla Roadster roșie, vă spuneam că toate mașinile adevărate sunt roșii, vorba lui Enzo Ferrari. La volan este costumul lui spațial îmbrăcat pe un manechin cu un nume pe care l-am uitat din cauza emoției. Ceva cu Starman, parcă. Duplicatul costumului, o variantă îmbunătățită, îl va purta Elon Musk pe Marte. După ce Elon Musk a pus pe Twitter: ”Upper stage restart nominal, apogee raised to 7000 km. Will spend 5 hours getting zapped in Van Allen belts & then attempt final burn for Mars.” - m-am dus să mă culc. M-a trezit beepul mobilului. Primisem un mesaj. De la Elon Musk. Nu o să vă spun ce a scris, este secretul unui pustnic bătrân, care are puține bucurii și satisfacții. Am adormit fericit și am visat-o pe frumoasa Vineri, într-o rochie roz foarte decoltată și scurtă, care m-a sărutat pe obraz și mi-a spus că o să ajung pe Marte!

