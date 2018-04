RAED ARAFAT le-a stricat Sărbătorile medicilor. SCANDALUL A ÎNCEPUT, dezbateri aprinse: ”ORI LA STAT, ORI LA PRIVAT”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a transmis sâmbătă, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, că este importantă creşterea veniturilor personalului de sănătate, însă aceasta trebuie să vină şi cu alte măsuri, precum delimitarea sectorului privat de cel public şi stabilirea unor reguli clare, care să ducă chiar la interdicţia medicilor de a lucra simultan în ambele sectoare.





Şeful DSU este de părere că pentru acoperirea costurilor sectorului comercial pot fi încurajate asigurările private complementare, care să nu concureze cu sectorul public: "Ştiu că această tema este una extrem de sensibilă, însă pentru acoperirea costurilor sectorului comercial pot fi încurajate asigurările private complementare şi alte modalităţi care să nu fie la concurenţă cu sectorul public care deţine un rol social major având alocată o sumă care oricum este insuficientă. Pasul de a creşte veniturile personalului din sănătate este unul foarte important însa acesta trebuie să vină şi cu alte măsuri, una şi cea mai importantă din punctul meu de vedere este delimitarea sectorului privat comercial de cel public şi stabilirea unor reguli foarte clare care să ajungă chiar şi la interdicţia de a lucra simultan în ambele sectoare, neştiind niciodată dacă medicul sau asistentul este loial locului de muncă din sectorul public şi dacă întradevar acesta deserveşte interesul pacienţilor cocrect sau încearcă să-i plimbe între cele două sectoare şi să-i facă să plătească cât mai mult posibil fără a ţine cont de posibilităţile lor şi problemele lor.

Indiferent de discuțiile despre salarii şi sporuri din aceste zile, în general veniturile încep să atingă un nivel decent şi suficient de ridicat astfel încât să fie momentul zero pentru a decide între a lucra într-un sector sau altul dar nu paralel în cele două”.

Declarațiile lui Arafat au stârnit dezbateri aprinse

”Domnul Arafat, de când face politică, a uitat esențialul,acela că:

1. Medicina e o profesie liberală ;

2. Conform Codului Muncii ,1) Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. (2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. (3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea”.

Cristian Sardaru: ”El, în schimb, poate fi oficial secretar de stat în MAI și președintele fundației pentru SMURD ce dirijeaza toate finanțele SMURDULUI de stat plus serviciului de urgență din cadrul unităților sanitare, parte integrantă a spitalelor de stat, e oare corectă o astfel de organizare ?”.

Claudiu Prisecaru: ”Medicina e o profesie liberala , faptul ca nu se creeaza cadrul legislativ si managerial pentru performanta in sistemul sanitar nu inseamna ca trebuie sa legam medicii de glie.E o profesie platita din bani publici pentru ca asta e un driver de sclavie . Simpla lege a asigurarilor private de sanatate rezolva problema , medicii au de ales, nu sunt condamnati. Dar ne place sa furam banii asiguratilor si sa dam vina pe medici , in timp ce facem pe eroul national”.

Irina-Oana Margineanu: ”Cand vor avea si medicii venituri consistente, astfel incat sa nu fie nevoiti sa lucreze in 2-3 locuri.pentru a-si castiga traiul, iar cand spitalele de stat vor avea dotarile corespunzatoare, putem discuta de asemenea limitari. Pana atunci discutia nu-si are rostul”.

Aura Copciag: ” In Franta,e delimitat,adica in ziua in care lucrezi la stat nu poti lucra si la privat( fiscul controleaza acest aspect si sanctioneaza dur nerespectarea acestei masuri).Dar nu poti sa delimitezi total si sa interzici unui medic sa lucreze in sistem privat,ar fi neconstitutional!!! Ar trebui sa se aplice tuturor profesiilor,ceea ce ar fi imposibil!”.

