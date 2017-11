RADIOGRAFIA COMUNICATULUI care a pus pe jar România. Ce PIESĂ lipsește, totuși, din acest PUZZLE? Adevăruri din spatele CULISELOR

Jurnalistul Radu Tudor a făcut, pe puncte, o radiografie a comunicatului trimis zilele trecute de Departamentul de Stat al SUA, comunicat în care se arată îngrijorarea privind legile justiției. Comentariile, discuțiile aprinse și controversele pe marginea acestui subiect nu au întârziat să apară. Ce piesă lipsește, totuși, din acest puzzel și care sunt adevărurile din spatele culiselor.





„1.Presedintele PNL Ludovic Orban a fost saptamana trecuta in SUA. El a avut intalniri si la Departamentul de Stat, unde in mod evident a criticat puternic initiativa PSD-ALDE privind modificarea legilor justitiei. Data fiind incapacitatea cronica a Guvernului si a majoritatii parlamentare de a avea o relatie minim functionala la Washington pentru a explica demersul lor pe justitie, reactia Departamentului de Stat a venit in consecinta Semne de întrebare după COMUNICATUL SUA cu privire la Legile Justiţiei. Reacţiile unor oficiali americani: „Nu am cerut aşa ceva”

2.Exista cateva erori de abordare in comunicatul Departamentului de Stat. Exprimarea ingrijorarii fata de o initiativa a unui minister sau a parlamentului trebuia facuta prin canale oficiale, in discutie directa. Nu in public, printr-un comunicat de presa. Asa cum scrie si fostul ministru Catalin Predoiu, in mod paradoxal, initiativa Departamentului de Stat al SUA starneste reactii vehemente anti-americane, extrem de periculoase si daunatoare in actualul context strategic. In plus, dezbaterea din Parlament implica toti factorii vizati intr-un proces democratic, iar continutul comunicatului pare usor defazat fata de evolutiile din ultima saptamana UPDATE - Criză politică: PSD - ALDE analizează comunicatul SUA despre legile justiției. Intențiile lui Dragnea și Tăriceanu

3.Romania se remarca drept una din tarile europene campioane la exportarea razboiului romano-roman. Conflictele puternic ideologizate de politica interna se transforma in plangeri pe la diverse cancelarii occidentale. Si acestea se intorc precum un bumerang impotriva Romaniei, nu doar impotriva unui partid, asa cum spera cei care se plang la Bruxelles sau Washington”, a scris Radu Tudor pe blogul său.

„Pe viitor, pentru a fi evitate comunicate nedorite in care Romania sa fie aratata cu degetul in public de catre aliati, ar trebui sa existe canale permanente de comunicare, dialog constant si o eliminare a rafuielilor de politica externa introduse chiar de romani pe canalele diplomatice. Chestiune de bun simt national ce ar trebui sa fie valabila pentru toti cei responsabili : Klaus Iohannis, Mihai Tudose, Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Teodor Melescanu, Ludovic Orban, George Maior si altii”, a concluzionat jurnalistul.

