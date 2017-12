Racheta nord-coreeană care lovește Washingtonul a fost testată deja. Pulsul planetei

Forumul Reagan pentru Apărare Națională din Simi Valley California a fost locul în care consilierul pentru Securitate națională al Președintelui American, HR Mc Master, a declarat sâmbătă că fereastra de oportunitate pentru o soluție ne-militară la nuclearizarea Coreii de Nord este tot mai limitată ca perspectivă, și că un război nuclear se apropie cu fiecare minut.





Considerată drept „cea mai mare și imediată” amenințare la adresa SUA, criza nucleară din Coreea de Nord a intrat pe ultima sută de metri odată cu testarea joi, 30 noiembrie, a unei rachete Kwasong 15, capabilă să lovească orice punct de pe teritoriul SUA, respectiv capitala Washington DC. Mc Masters a mai declarat că potențialul de război crește în fiecare zi, iar SUA sunt într-o adevărată cursă cu timpul pentru a rezolva pașnic criza nord coreană. Întrebat despre soluțiile diplomatice, ele există, dar se bazează, în opinia consilierului pentru Securitate națională al lui Donald Trump, pe capacitatea enormă a Chinei de a constrânge economic Coreea de Nord. Bătălia se dă pentru intervalul până când Coreea de Nord va obține o rachetă balistică capabilă să încarce la bord arma nucleară pe care Phenianul se chinuiește astăzi să o miniaturizeze, după ce transferul tehnologic a avut loc și e posibil ca problema încăcăturii să fi fost rezolvată.

Racheta intercontinentală de joi pare să se fi rupt în bucăți la reintrarea în atmosferă, fapt care ar indica multe elemente tehnologice încă necesare pentru o rachetă balistică cu încărcătură nucleară funcțională. Principalele subiecte de acoperit, și despre care nu se știe încă dacă au fost rezolvate, sunt: calitatea fuselajului și posibilitatea de a proteja încărcătura la reintrarea în atmosferă, miniaturizarea încărcăturii nucleare pentru a intra pe purtătoare și capacitatea de a genera explozia nucleară la impact, nu la reintrarea în atmosferă, deci o explozie controlată. „Sunt moduri de a soluționa problema înainte de a ajunge la conflictul militar, dar suntem într-o cursă în acest sens și se apropie din ce în ce mai mult, nu ne-a mai rămas mult timp,” a susținut McMaster. Coreea de Nord nu dă semne că ar dori să facă pași importanți pentru negociere, din contra, oficialii nordcoreeni doresc să înceapă orice negociere serioasă cu SUA doar după ce vor dobândi și vor proba că dețin arma nucleară. Pe de altă parte, Rusia se tot interpune încercând să profite din această criză. După o vizită a unui înalt diplomat la Phenian, Rusia a declarat că Kim Jong un e gata să negocieze cu americanii dar numai dacă la masa sunt și rușii. SUA e departe de a accepta vreodată o astfel de opțiune și de a depinde de terți.

Din contra, China este singurul chemat să intervină pentru a-l aduce la rațiune pe liderul nord-coreean, dar în interesul Chinei, nu făcând astfel un serviciul Statelor Unite. Pe de altă parte, potrivit susținerilor lui Rex Tillerson, SUA au două canale de discuții directe cu Coreea de Nord, însă aceste negocieri în derulare se dovedesc însă complicate și e greu dacă nu imposibil de anticipat că ar putea să dea rezultate. Ultima rachetă balistică intercontinentală lansată de Coreea de Nord joi, de tip Hwasong-15, a atins 4,500 kilometers înălțime, potrivit presei nord-coreene, cu certitudine peste 3000 km, potrivit datelor mass mediei occidentale, care citează oficiali americani off the record. Aceiași specialiști au confirmat problemele la reintrarea în atmosferă. Faptul că s-a ajuns la tehnologia rachetelor în trepte (două, în cazul Kwasong 15) arată că cercetarea și ajustarea tehnologică e continuă. Racheta are două motoare cu combustibil lichid iar traiectoria a putut fi prevăzută și anticipată de către SUA. Propaganda oficială a exagerat realizarea tehnică, în timp ce ministerul nord-corean de Externe continua zgândărirea SUA prin afirmații precum „Președintele SUA Donald Trump implore să declanșăm un război nuclear”. Un asemenea eveniment ar arunca în aer lumea. Iar o formula militară de intervenție ar aduce la foarte multe victime, cei 25 milioane de locuitori ai Seulului, capitala Coreii de Sud, fiind la circa 50 km de frontieră și sub tirul armelor convenționale nord-coreene.

