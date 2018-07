RĂBUFNIRE SPECTACULOASĂ a judecătoarei Adina Daria Lupea. FURIA a pus stăpânire pe ea: „Asta nu e JUSTIȚIE”

Cunoscuta judecătoare Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj a răbufnit. Aceasta acuză volumul uriaș de muncă al judecătorilor și anunță că se gândește serios să iasă la pensie anticipat.





Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Adina Daria Lupea atrage atenția că judecătorii sunt îngropați în dosare, fiind nevoiți să citească sute de pagini în fiecare zi. În acest sens, Lupea dă exemplul propunerilor de arestare preventivă, când un singur judecător este obligat să studieze zeci de volume, lucrate de procurori împreună cu polițisti și specialiști, și apoi să dea o soluție într-un termen extrem de scurt, scrie Luju .

Judecătoarea Adina Daria Lupea este, de asemenea, revoltată că discuțiile se poartă doar în jurul cazurilor de corupție, deși 90% dintre dosare au cu totul și cu totul alt obiect.

„Bun. Sa vorbim pe specializari. Nimeni nu a specializat in penal vorbesc, vreun judecator vreodata. Nu sunt numai infractiunile economice, desi sunt grele si urate si acelea. Avem insa parchete specializate. DIICOT si DNA, Procurorii de acolo lucreaza in spate cu o armata de specialisti. Si de politisti. Dupa ce toti lucreaza o vreme, se face un dosar penal, care, in 99% din cazuri nu are un volum, are de la 10 in sus. Am avut si 80. Vin la arestare la judecatorul de drepturi si libertati care este unul singur.

Omul acela in 24 de ore pana expira retinerea trebuie sa dea o solutie. Apoi vine in contestatie, judele e tot unul singur, care trebuie sa le analizeze ca sunt urgente. Apoi hotararea trebuie motivata contratimp. Raspunderea pentru fiecare masura luata apartine exclusiv judecatorului, fiindca procurorul doar propune. Si greseala, daca e, tot a judecatorului e. In penal, vorbesc de domeniul meu acum, Curtile de apel judeca in ultima instanta peste 90% din cauzele aflate pe rolul judecatoriilor si tribunalelor. La Curtea noastra de apel sunt arondate vreo 17 instante.

Raspunderea e a judecatorului. Care trebuie sa acopere orice plaja, indiferent de natura infractiunii. Uneori am senzatia ca sistemul a fost astfel conceput incat sa fim supusi inevitabil unei greseli si apoi unei sanctiuni. Ce se intampla cel putin in penal, dar sigur si in alte domenii, este inuman. Ar trebui ca sa citim tot sa nu mai parasim biroul.

Sigur in astfel de conditii nu ai cum redacta in termen tot. Nu e nimeni masina. Dar de acest lucru nu se preocupa nimeni. Stam cu ochii pe marea coruptie, cand 90 % din dosare sunt altceva. Dam vina pe judecatori pentru orice derapaj. Dar oare omul acela mai are si el dreptul la o viata normala? Mai are timp? Resurse, energie... Nici noi nu realizam cat citim, sute de pagini zilnic. Aici ne-au adus reformele. Eu va spun sincer, din 2003 o tin tot intr-o reforma. Am obosit. Si ma voi pensiona anticipat imediat cum intra legea in vigoare. Asta nu e justitie, e vorba Madalinei Elena Dardeci, metru cub la hectar. Pardon, la carucior.

Si nu am scos o vorba despre zecile de apeluri, toate devolutive, cu audieri de inculpati si de martori, cu sedinte de vara pana seara”, a scris aceasta pe Facebook.

