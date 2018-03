CADOUL făcut lui PUTIN s-a VIRALIZAT. DRONELE au SURPRINS acțiunea INEDITĂ - FOTO

Popularitatea de care se bucură liderul Rusiei, Vladimir Putin, a putut fi observată, încă o dată, înainte de alegerelile prezidențiale care vor avea loc peste o săptămână.





Un grup de șoferi din Rusia au stabilit să se întâlnească pentru a-și arăta susținerea pentru Vladimir Putin. Aproximativ 300 de mașini s-au aliniat în orașul Khabarovsk pentru a-i crea un portret liderului rus.

Șoferii au creat un spectacol care s-a viralizat, imaginile obținute de drone fiind deosebite. “Vreau să precizez că acțiunea noastră nu are nimic în legătură cu alegerile. Noi oricum am dorit să facem un portret prin alinierea mașinilor, dar când a fost să alegem am stabilit să fie președintele”, a precizat organizatorul acțiunii, Vyacheslav Shempelev.

