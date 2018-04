PUTERILE ASCUNSE din SUA. INFLUENȚA unor nume mari precum TRUMP, dusă la UN NOU NIVEL

NY Times a publicat noi dezvăluiri despre modul în care Elliot Broidy și-ar fi utilizat influența pe lângă președintele american, Donald Trump, în încercarea de a obține bani din afara țării.





Publicația americană scrie că fundriserul american a încercat anul trecut să aranjeze o partidă de golf între președintele american, Donald Trump și premierul Malaezian, Najib Razak, acesta fiind investigat de procurorii americani pentru fraudarea unor fonduri de investiții cu 3, 5 miliarde de dolari.

Najib, mai scrie The New York Times, avea capacitatea de a influența negocierile în vederea încheierii unui contract cu compania lui Broidy, activă în domeniul apărării, scrie The New York Times.

Publicația americană susține că Broidy a făcut și planuri pentru a forța expulzarea din Statele Unite a unui miliardar chinez și dizident, Guo Wngui, evident pentru a mulțumi aliații chinezi în Malaezia.

The New York Times amintește că Elliot Broidy și George Nader, un fost consilier pe problemele Emiratelor Arabe, au lucrat împreună pentru a determina administrația Trump să-și schimbe politica externă în favoarea Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe, publicația notând că, la vremea respectivă, Broidy căuta să câștige contracte în valoare de sute de milioane de dolari în cele două țări.

Într-o declarație citată de The New York Times, Broidy a spus: ”Întreaga poveste este o invenție coordonată de hackeri care vor sa mă compromită”. Broidy a demisionat săptămâna trecută din funcția de adjunct al Comitetului Național Republican

