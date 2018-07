PUTEREA DESTINULUI! Povestea impresionantă a unei ROMÂNCE. Crescută într-o CASĂ SOCIALĂ, a ajuns unul dintre STUDENȚII DE TOP ai JAPNOIEI

Este povestea Dianei Borcea, care la vârsta de 12 ani a rămas orfană și a fost crescută într-o casă socială. Cu multă ambiție și determinare, a terminat o facultate și a primit o bursă la o universitate de top din Japonia.





Diana Borcea este tânăra a cărei poveste de viaţă poate fi un exemplu pentru ceilalţi. La vârsta de 12 ani rămâne fără singurul părinte pe care îl avea, mama, după care ajunge să crească într-o casă socială. În anul trei de facultate, reuşeşte să obţină o bursă la o universitate de top din Japonia.

În vârstă de 31 de ani, Diana Borcea s-a născut în Tecuci, judeţul Galaţi. Tânăra a absolvit facultatea de Limbi Străine, specializarea Japoneză şi Italiană la Universitatea din Bucureşti. Ulterior, a obţinut o bursă pentru un an la o universitate de prestigiu din Japonia, pentru a-şi aprofunda cunoştinţele în limba japoneză.

Tânăra spune că acest drum nu a fost uşor, iar faptul că a crescut într-o casă socială i-a dat putere să-şi depăşească limitele şi să lupte pentru ceva mai mult. La organizaţia SOS Satele Copiilor a ajuns după ce a rămas orfană, iar cineva care a aflat despre cazul ei a ajutat-o să-şi găsească o familie socială.

„S-a gândit să mă ajute cu mai mult decât să îmi dăruiască un calculator. (...) A vorbit cu cei de la SOS Satele Copiilor să mă primească în cadrul proiectulu. În mod normal, ei nu primesc copii aşa mari, cum aveam eu 12 ani. (...) Aveam o mamă SOS care avea grijă de noi. După câteva luni, m-am simţit ca acasă. (...) Am stat câţiva ani în satul SOS, după care am trecut la Comunitatea de Tineri SOS. Comunitatea de fapt ne pregătea pentru viaţă. Aveam un buget lunar asigurat şi trebuia să ne descurcăm cu el, adică aveam responsabilitate”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Diana Borcea.

Diana Borcea spune că a fost ajutată să se simtă în siguranţă şi a avut parte şi de o familie.

„SOS mi-a dat şansa să am nu doar o familie, dar şi un confort psihic. (...) După moartea mamei eu m-am obişnuit să am responsabilităţi de adult şi când am ajuns în satul SOS şii o parte din acele responsabilităţi mi-au fost luate de pe umeri mi-am dat seama de faptul că mai aveam ani de copilărit. SOS mi-a redat copilăria (...) Sunt doar două scenarii posibile pe care eu le vedeam în viaţa mea. Prima opţiune ar fi fost să locuiesc alături de mama şi fraţii mei, însă cum nu a fost posibil a doua opţiune a fost să fac parte dintr-o familie SOS, care practic mi-a dat tot ce aveam nevoie”, a mai precizat Diana Borcea.

Tânăra afirmă că prin ambiţie şi dedicaţie a reuşit să studieze într-o ţară străină.

„În ultimul meu an de facultate, am obţinut o bursă în Japonia, prin intermediul Guvernului japonez, în cadrul unei universităţi de prestigiu, iar acolo mi-am aprofundat cunoştinţele în limba japoneză. Am luptat foarte mult ca să obţin bursa asta. (...) Am stat un an acolo. Nu am avut un şoc cultural pentru că eram pregătită şi îmi doream foarte mult să ajung în această ţară. Acolo m-am simţit respectată de cei din jur, lucru de care suferim în România, în opinia mea. Cu siguranţă, voi reveni în Japonia pentru că mi-a plăcut tot ce reprezintă această ţară”, a adăugat tânăra.

