Un pulsar, doua pitice albe si principiul de echivalenta al teoriei lui Einstein

Un rezultat de exceptie a fost obtinut recent in urma studiului unui trio de stele moarte: un pulsar si doua pitice albe. Masurarea de precizie a perioadei pulsarului care formeaza un sistem binar cu una dintre piticele albe a permis confirmarea principiului puternic de echivalenta al teoriei relativitatii generale a lui Einstein.





Teoria relativitatii generale a lui Einstein „leaga” materia, energia, spatiul si timpul: spatiul si timpul, o entitate unica, „spune” materiei si energie cum sa evolueze in scena cosmica, iar materia si energia genereaza geometria spatio-temporala. Aceasta teorie a fost verificata in numeroase experimente in laborator dar si in cadrul observatiilor astronomice, fiind, la nivelul intregului Univers cea care descrie formarea si evolutia structurilor cosmice. Este insa teoria lui Einstein valabila in orice conditii si pentru orice obiect? Oamenii de stiinta sunt convinsi ca in anumite conditii de densitate extrema a materiei si, deci, de campuri gravitationale extrem de intense, teoria relativitatii generale va trebui modificata, intrucat efectele mecanicii cuantice, celalalt pilastru al fizicii moderne, devin importante inclusiv la nivelul structurii spatiului si al timpului. La ora actuala insa nu exista o teorie confirmata a gravitatiei cuantice. Cand insa aceasta ar trebui sa aiba efecte ce nu pot fi neglijate? Raspunsul este: pentru campuri gravitationale generate de obiecte extrem de dense.

In acest context recentul rezultat prezentat in cadrul unei reuniuni a American Astronomical Society de catre un grup de astronomi de la universitatea din Amsterdam este un rezultat de exceptie. Astronomii au reusit sa verifice teoria lui Einstein, in cazul specific principiul puternic de echivalenta, masurand ramasitele a trei stele care au „murit” lasand in urma un pulsar si doua pitice albe. Principul puternic de echivalenta spune ca inclusiv campurile gravitationale (ca forme de energie) simt atractia gravitationala si ca aceasta nu ar trebui sa depinde de intensitatea acestor campuri atrase. Daca insa acest principiu nu mai este valabil pentru campuri gravitationale foarte intense, atunci ar trebui sa existe diferente masurabile. Este exact ceea ce au cautat sa masoare astronomii folosind pulsarul si piticele albe. Un pulsar este ceea ce ramine dintr-o stea cu masa mai mare ca a Soarelui dupa ce aceasta „moare” – adica atunci cand nu mai are combustibil pentru reactiile nucleare care o mentin in viata. O stea de neutroni are insa un diametru foarte mic – de circa 20-25 km, avand deci un camp gravitational extrem de intens. Stelele de neutroni pot avea campuri magnetice extrem de intense, ceea ce duce la o emisie de radiatie electromagnetica – steaua devenind un far cosmic: un pulsar cu o perioada specifica. Astronomii au masurat perioada unui pulsar, PSR J0337+1715 care se afla intr-un sistem binar cu o pitica alba. Piticele albe sunt la randul lor ceea ce ramane dintr-o stea dupa ce a epuizat combustibilul, insa masa stelei iniziale este cam cat cea a Soarelui sau chiar mai mica. Piticele albe au dimensiuni mai mari decat stelele de neutroni si deci campuri gravitationale mai putin intense.

Sistemul binar masurat de astronomi, cel cu pulsarul PSR J0337+1715, se afla in apropierea unei alte pitice albe, care exercita atractie gravitationala atat asupra pulsarului cat si al piticii albe. Daca aceasta atractie gravitationala ar depinde de intensitatea campului gravitational al pulsarului si al piticii albe atunci pulsarul s-ar apropia de pitica alba mai rapid decat pitica alba din sistemul binar, generand variatiuni in perioada radiatiei electromagnetice emise de pulsar. Atronomii nu au masurat insa variatiuni – cu o precizie de 0.16 miimi de procent, confirmand deci validitatea principiului puternic de echivalenta.

Teoria gravitatie cuantice mai are deci de asteptat pentru a putea avea indicatii experimentale. Intre timp teoreticienii lucreaza la teorii precum teoria corzilor sau cea denumita „quantum loop”. Astronomii incearca sa afle mai multe studiind gaurile negre unde sunt toti convinsi ca teoria lui Einstein nu mai este valabila.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

