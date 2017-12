Psihologia cumpărăturilor de Crăciun. Cu la românul psiholog

Mulți oameni văd marketingul ca o formă de manipulare, în special în jurul Crăciunului, dar în realitate nu este vorba despre înșelarea oamenilor, specialiștii în marketing știu că este mult mai ușor să înțeleagă și să folosească defectele umane înnăscute.





Bazându-se pe o multitudine de cercetări psihologice și sociologice, comercianții ne dau în mod subtil permisiunea de a cumpăra fără să gândim prea mult sau prea profund despre motivul pentru care cumpărăm.

Iată câțiva dintre marketerii noștri folosiți pentru a ne îndrepta spre consum.

Efectul de limitare

Teoria insuficienței ne spune că, este posibil să nu beneficiem de un produs sau de un serviciu pentru că oferta este valabilă puțin timp sau cantitatea este prea mică pentru volumul de cumpărători. Unele magazine ne atrag cu produse unicat care nu se găsesc în alte magazine pentru a se asigura că le vom călca pragul indiferent daca trebuie să străbatem tot orașul sau dacă trebuie să petrecem ore întregi la coadă.

Copleșirea cu stimuli

Prin faptul că suntem înconjurați cu stimuli concepuți să ne copleșească procesarea cognitivă, este mai puțin probabil să luăm decizii de cumpărare într-un mod complet deliberat. Când intrăm într-un centru comercial plin cu luminițe de Crăciun, muzică de Crăciun, mirosuri specifice Crăciunului, vom trăi o formă de epuizare a ego-ului, ceea ce înseamnă că suntem copleșiți, și atunci și deciziile ne sunt cumva induse. Deci, tot zgomotul, culoarea și mișcarea nu sunt doar accesorii ale centrului comercial. Este, de asemenea, o tehnică care ne face să ne gândim mai puțin și să răspundem la indicațiile emoționale, cum ar fi normele sociale, frica de a pierde ceva ce ni se pare frumos și obiceiurile cu care am crescut în familie.

Inabilitatea noastră de a anticipa

Nu este simplu să anticipam tot ce avem de cumpărat pentru masa de Crăciun sau toate darurile pe care le avem de cumpărat. Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când nu suntem organizați sau atunci când suntem prea spontani. Așa se face că ne trezim în ziua de Crăciun intrând într-un magazin non-stop pentru a achiziționa ceva ce evident nu avem în frigider sau printre tot ce am cumpărat deja.

Cumpărarea fără discernământ emoțional

Se întamplă să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, să cumpărăm cantități mari chiar dacă nu avem nevoie de atât de mult și poate și mai grav cumpărăm lucruri ieftine și chicioase doar de dragul de a cumpăra. Chiar dacă sună dur, nu cumpărăm cu inima, nu ne gândim dacă chiar ar bucura persoana pentru care cumpărăm, e ca și cum o facem din obligație. Cadourile cumpărate din obligație oricum nu au nicio valoare.

Dorința de a ține pasul cu moda

Acolo unde tradițiile sunt îmbinate cu ceea ce este la modă ne trezim că în fiecare an cumpărăm alte ornamente de Crăciun, alte globuri pentru brad și așa se face că nu avem nevoie neapărat, dar facem cheltuieli care mai apoi de- vin un chin când sărbătorile se termină și trebuie să depozităm undeva tot ce am cumpărat.

În perioada fugim după imaginea perfectă a conceptului de familie. Avem senzația că putem cumpăra tot, astfel încât să umplem propriul nostru gol interior. În realitate lucrurile nu sunt perfecte, poate nici familia din care facem parte nu este perfectă însă este important să nu uitam că perfecțiunea este vândută doar în reclame tv și în etichichete.

Opiniile exprimate de invitații EVZ aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al publicației