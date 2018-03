UN NUME GREU din PSD şi-a pregătit MARELE ATAC la Congres. Este un rival problematic pentru Dragnea. BREAKING NEWS

„Judeţul Dâmboviţa a decis să candidez eu şi mi-am depus candidatura în urmă cu puţin timp pentru funcţia de vicepreşedinte pe Regiunea Sud Muntenia. Pe zona acesta ştiu că îşi va depune candidatura şi preşedintele PSD Argeş, domnul senator Valeca Şerban”, a precizat Ţuţuianu, potrivit Agerpres.ro.

Senatorul a precizat că decizia a fost luată după consultările pe care le-a avut cu membrii Organizaţiei PSD Dâmboviţa

„Colegii de la Dâmboviţa m-au rugat să candidez, la conferinţa judeţeană extraordinară, apreciind cu toţii că suntem o organizaţie puternică şi că sunt un om implicat şi util partidului şi îndeplinesc condiţiile necesare pentru a ocupa o asemenea funcţie. Eu i-am rugat să mă lase să vedem ce se decide la Comitetul Executiv Naţional, am avut din nou discuţii cu ei şi am luat împreună decizia să candidez. Nu am discutat despre susţinerea altor organizaţii din regiune, pentru că nu a fost timpul necesar. O să am o discuţie cu fiecare preşedinte de organizaţie de partid din regiune să le spun ce intenţii am şi să îi rog să îmi sprijine candidatura”, a mai spus Ţuţuianu.

Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat va avea loc sâmbătă, la Bucureşti.