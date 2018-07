PSD îl măsoară pe Tăriceanu pentru prezidențiale

Social-democrații „explorează” varianta susținerii unui candidat din afara partidului la alegerile prezidențiale din 2019, a declarat, duminică seară, președintele PSD Liviu Dragnea.





Întrebat dacă va candida la prezidențiale, Dragnea a spus că „este deschisă” posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE. „Eu am vorbit cu domnul Tăriceanu şi amândoi am convenit că orice variantă este deschisă, numai că o s-o gândim foarte bine (...) să vedem care este varianta cu cele mai mari şanse de reuşită. Deci, va fi o analiză raţională şi nu bazată pe orgolii, pe mândrii găunoase”, a spus liderul PSD. El a adăugat că social-democrații și ALDE și-au făcut propriile analize privind alegerile prezidențiale, dar nu se grăbesc. „Vom termina analiza în toamnă, spre sfârşitul anului, nu e grabă”, a afirmat Dragnea.

PSD nu cedează ușor

Liderul social-democrat a subliniat că el nu a spus că viitorul candidat la prezidenţiale nu va fi de la PSD: „Nu vreau să-mi răstălmăciţi cuvintele”, a afirmat liderul social-democrat. La începutul anului, Dragnea spunea că social-democrații „nu prea” vor să susțină un candidat din afara partidului. „Nu prea. Ditamai PSD-ul? Ce naiba! Vorba lui Olguţa: „Noi nu stabilirăm ce facem noi şi ne apucăm să susţinem pe alţii?„”, a declarat acesta.

ALDE are o singură variantă

ALDE nu și-a desemnat oficial un candidat la alegerile prezidențiale, în timp ce toți greii partidului, fără excepție, au spus că liderul formațiunii, Călin Popescu Tăriceanu, este cel mai potrivit pentru această candidatură. În luna mai, Tăriceanu a spus că ALDE și PSD vor avea „o șansă” să câștige alegerile prezidențiale dacă vor merge cu o „candidatură unică”. „Eu cred că varianta optimă este o candidatură unică, dacă o să accepte şi ei, o să mergem cu o candidatură unică, dacă nu, atunci sigur că se deschid alte posibilităţi, dar eu cred că aceasta va fi prima opţiune”, a mai spus Tăriceanu.

Ce spun sondajele

În toate sondajele de opinie din ultimele șase luni de zile, Liviu Dragnea oscilează în jurul pragului de 10%, sub intenția de vot a partidului de aproximativ 40%, în timp ce Călin Popescu Tăriceanu se situează peste pragul de 15% la care este cotat ALDE.

Scenariul divorțului

Partidul lui Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, că relaţiile din cadrul coaliţiei de guvernare sunt „foarte bune” și că ALDE vrea să guverneze în continuare cu „partenerii din PSD”. ALDE a catalogat drept „intoxicări ale opiniei publice” informațiile apărute în spațiul public privind apariția unor tensiuni în coaliția majoritară. Speculațiile au apărut după ce purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a spus, săptămâna trecută, că PSD a impus proiectul legii off-shore fără consultarea ALDE și a pus partidul „într-o situație delicată”.

