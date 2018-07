Deși l-au votat, PARLAMENTARII PSD nu știu ce scrie în noul COD PENAL. INTERVIU HALUCINANT

Noul Cod Penal, cu prevederile sale contestate de Opoziție, magistrați și societatea civilă, a trecut de Parlament cu voturile aleșilor PSD și ALDE, dar și cu sprijinul a nouă reprezentanți ai minorităților. Cu toate că au votat, unii dintre parlamentarii Puterii, însă, habar nu au ce au scrie în noul Cod.





În timp ce câțiva se feresc de întrebările colegilor și ale jurnalisștilor, alții nu au nicio rușine să admită că au votat doar pentru că așa le-a cerut partidul, notează Digi24. Un deputat a cerut reporterilor DIgi24 să repete interviul de trei ori.

În continuare, vom reda inerviul halucinant cu deputatul Octavian Goga.

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Păi, principalele modificari... nu le ştiu care sunt! Reporter: Abuzul în serviciu ar fi una dintre ele... Octavian Goga: Da. Reporter: S-a discutat mult în spaţiul public... Octavian Goga: Da. Reporter: Altele? Octavian Goga: Altele... Reporter: Nu vi le amintiţi acum? Octavian Goga: Nu mi le amintesc.

După o jumătate de oră, timp în care probabil s-a documentat despre modificări, Goga revine și-i spune reporterului că e pregătit de interviu.

Octavian Goga: Nu m-am documentat, eu ştiam, dar atunci am... Sunt vreo două, trei chestii. Este abuzul, este introducerea termenului de prescripţie, deci dacă procurorii nu depun într-un an de zile, deci... Aşa... Ăăă... ce mai e, stai să mă gândesc (tace, dă ochii peste cap, se gândește etc.) Astea două le ştiu! Reporter: Păi ce aţi făcut, domnule, am crezut că v-aţi uitat pe toate. Octavian Goga: Nu m-am uitat, dar mă duc şi mă uit şi vin înapoi! Reporter: Hai, duceţi-vă şi uitaţi-vă! Octavian Goga: Da? Hai! Reporter: Vă aştept. Cinci minute, zece?

Goga revine:

Reporter: V-aţi lămurit? Octavian GogaD: Aşa, cât de cât! La cei cu denunţuri să fie puşi faţă în faţă mai puţin în cazul violurilor, şi cei cu..., aşa... Şi cam atât! Erau mai multe, dar... Erau cu ceva, dar.... Deci eu consider că este o treabă bună!

Interviu cu Ion Ganea

Reporter: Ce modificări s-au produs ieri în Senat, s-au votat ieri? Ion Ganea, senator independent, afiliat PSD: Nu comentez momentan, v-am spus, momentan nu comentez. Reporter: Dar când comentaţi? Ion Ganea: Lăsaţi-mi timp, v-am spus, mă aşteaptă guvernatorul în birou. Reporter: Puteţi să ne spuneţi trei modificări care s-au votat ieri? Ion Ganea: Vorbim, avem timp azi. Reporter: Când vorbim, domnule senator? Ion Ganea: Avem timp astăzi!

Cornel Resmeriță

Cornel Resmeriţă, senator PSD: Sunt profesor de fizică nu mă pricep. Te-am pupat. Nu mă pricep. Reporter: Staţi o secundă! Cornel Resmeriţă: Sunt profesor de fizică, nu mă pricep. Am votat, mă duc cu partidul, atâta ştiu eu.

Miron Smarandache

Miron Smarandache, senator PSD: Nu pot să vă spun acum. Reporter: Nu vi le mai amintiţi? Miron Smarandache: Nu mi le mai amintesc.

