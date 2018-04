Război la vârful statului: PSD acuză BNR că-i sabotează guvernarea

Social-democrații acuză banca centrală de comportament ostil Guvernului.





Pentru prima oară în ultimul deceniu, BNR a majorat la începutul acestui an dobânda cheie: aceasta a urcat în ianuarie la 2% şi în februarie la 2,25%. Suplimentar, Banca Naţională a României a revizuit în creştere, până la 3,5%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an.

În urma deciziilor BNR, președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut guvernatorului băncii centrale, Mugur Isărescu, explicații în legătură cu acest subiect, corespondența fiind purtată prin scrisori. Dragnea a spus că va publica răspunsul primit. „Dacă a spus dânsul că le dezvăluie...E o chestiune de politeţe”, și-a exprimat Isărescu dezacordul.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a acuzat public BNR-ul că „face un joc” contra Guvernului pentru că Executivul și-a atins țintele propuse.

„Anul trecut am avut o creștere record pentru UE și nu numai, pentru toată lumea, pentru că am reușit să trecem înaintea Chinei ca și creștere economică, de 7%. Dar am mai reușit și un lucru foarte important - să ajungem cu sub 3% deficit, 2.98%. Haideți să întrebăm și BNR-ul ce se întâmplă cu inflația, că poate totuși ar putea să dea niște explicații (…) Am sugerat președintelui (Klaus Iohannis, n.red.) că poate nu ar fi rău să invite și conducerea BNR la discuții, așa cum au invitat reprezentanții Guvernului, ca să aflăm și noi de ce cresc prețurile, de ce a ajuns inflația în primele luni ale anului la această cotă”, a spus Lia Olguța Vasilescu, marți seară, la Antena 3.

Întrebată dacă are „sentimentul sau certitudinea că BNR-ul face un joc împotriva Guvernului și împotriva guvernării", Lia Olguța Vasilescu a răspuns:

„Face un joc. Nu-mi dau seama ce, împotriva cui este acest joc. Dar cu siguranță anul trecut a permis băncilor ca să scadă garanția pe care o aveau în România. Asta a însemnat externalizarea în țările mamă din care sunt aceste bănci. Și este foarte clar că în loc să avem acuze din partea BNR-ului la adresa Guvernului, ar trebui să ne bucurăm de sprijin. Și ar trebui să avem o colaborare mult mai bună zic eu. Nu poți să mergi la Comisia Economică și să dai în Guvern în condițiile în care acest Guvern a făcut eforturi uriașe ca să țină deficitul sub 3% în condițiile în care a crescut atât de mult anul trecut salariile și pensiile”.

Ministrul a mai acuzat BNR că în anul 2010 își asuma evoluția inflației de la acea vreme (8%) și acum Banca Națională a României „aruncă în ograda Guvernului” evoluția inflației.

„În anul 2010, de exemplu, inflația era 8%. Dar iată ceva foarte interesant, un articol de presă pe care l-am descoperit astăzi, din ianuarie 2010: 'Rata inflației – se depășește ținta asumată de BNR în al treilea an consecutiv'. Deci atunci când guverna PDL-ul ținta de inflație era asumată de BNR. Acum, când sunt cei de la PSD și ALDE care guvernează, trebuie să și-o asume Guvernul (...) Și atunci BNR-ul până la urmă, ce rost are, ca să zic așa, dacă nu-și asumă nimic în România și toate sunt din vina guvernării? Dar iată că acum 8 ani își asumau. Nu aveau nicio problemă din punctul ăsta de vedere (...) V-am spus, nu vreau să fac nici un fel de speculație, dar cu certitudine ce și-a asumat acum 8 ani trebuie să-și asume și acum. Nu să arunce tot timpul pisica în ograda Guvernului. Chiar că nu are nici un fel de responsabilitate în acest sens”, a spus ea.

