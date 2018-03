Protocoalele secrete SRI-DNA şi MAREA GAFĂ a Procurorului General al României. Analiza unei jurnaliste cunoscute

Adina Anghelescu-STANCU scrie pe Lumea Justiției că e cât se poate de clar că „existenta protocoalelor secrete intre parchete si serviciile de informatii, respectiv SRI, a fost ilegala”





„De aproape doi ani de zile, institutiile statului chemate sa descalceasca si sa ancheteze modul in care au fost realizate protocoalele secrete intre parchete si servciiile de informatii dau din colt in colt, se fac ca ploua si nu rezolva nimic, nu misca nimic. Drept urmare, nu exista nicio dovada ca aceste protocoale nu mai produc efecte si nici vreo proba ca cei care au realizat aceste protocoale contra naturii si au subminat statul de drept vor fi trasi la raspundere. Silenzio pe toata linia. La ce sa ne asteptam in perioada urmatoare?”, scrie jurnalista pe Luju.ro.

„E cat se poate de clar ca existenta protocoalelor secrete intre parchete si serviciile de informatii, respectiv SRI, a fost ilegala. Si, daca a fost ilegala, desecretizarea trebuie sa fie IMEDIATA”, mai precizează jurnalista.

