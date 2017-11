LOVITURĂ de la Firea pentru protestatarii #Rezist. Ce se va întâmpla în Piața Victoriei în luna decembrie

Primăria Capitalei anunţă că va organiza între 5-17 decembrie, în Piaţa Victoriei, un târg de sărbători, în condiţiile în care legea organizării adunărilor publice nu permite desfăşurarea a două manifestaţii în acelaşi loc. Protestatarii au reacționat, la rândul lor, și au anunțat că nu pleacă din Piaţa Victoriei şi nu renunţă la manifestaţii.





Primăria Capitalei a aprobat organizarea târgului de sărbători "Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă" în Piaţa Victoriei, unde au loc mitingurile împotriva modificării legilor Justiţiei. Piaţa Victoriei va fi ocupată de târg între 2 -20 decembrie, însă probabil vor fi necesare si câteva zile pentru amenajare. Evenimentul a fost deja aprobat de Comisia de Ordine Publica din cadrul Primariei Capitalei, potrivit unor documente consultate de HotNews.ro. Legea prevede ca doua manifestatii nu pot avea loc in acelasi timp si in acelasi loc.

Protestatarii anunță că nu vor renunța

Imediat după apariţia acestei informaţii, pe pagina de Facebook "Corupţia Ucide" a apărut mesajul "NU plecăm din Piaţa Victoriei!".

"Am aflat, astăzi, de intenţia Primăriei Capitalei de a organiza, în premieră, un Târg de Crăciun în Piaţa Victoriei, în condiţiile în care există unul similar, deja, în Piaţa Constituţiei. Interpretăm decizia Primăriei ca pe o nouă încercare de a îndepărta protestele de locul lor obişnuit şi o anunţăm pe doamna Gabriela Firea că, din punct de vedere legal, nu poate face acest lucru, potrivit Legii 60/1991, republicată", susţin cele 10 organizaţii semnatare ale postării, Asociaţia Civică ProFest, Coruptia Ucide, Dăruieşte Viaţă, Evoluţie in Instituţie, Geeks for Democracy, Grupul Civic #Insist, Initiativa Romania, Institutul pentru Politici Publice, #Rezistenţa, România Vie, potrivit informațiilor mediafax.ro.

Ele dau asigurări că protestul anunţat pentru data de 1 Decembrie, ora 18:00, sub titlul "România MOARE" va rămâne valabil, "indiferent ce pretexte ar găsi Primăria sau oricare altă instituţie pentru a-l împiedica".

"De asemenea, vom reveni în Piaţa Victoriei de câte ori vom considera necesar să protestăm împotriva abuzurilor şi ilegalităţilor comise de demnitari ai statutului", avertizează autorii mesajului.

Loading...