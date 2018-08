Protestatarul NEAOS merge la toate mitingurile imbracat in straie populare

Mihai Olescu, din Sibiu, are 37 de ani si este tatal a doi copii. Impreuna cu sotia lui sunt nelipsiti de la protestele romanilor, indiferent de tema lor. Mihai a spus reporterului EVZ ca atat el, cat si sotia lui, sunt oameni bine platiti, fiind asistenti medicali intr-un spital important din Capitala. Asadar, participarea lui la miting are valoare mai mult spirituala.





"Nu vreau ca cei doi copii ai mei sa fie educati de niste analfabeti! Acesta este mesajul meu. Si vreau sa-mi sustin tara, eu iubesc Romania! Daca nu o sa vad o schimbare, o sa plecam si noi in afara!", ne-a spus protestatarul Mihai Olescu.

Si totusi, iubirea fata de patrie nu e primul lucru care se remarca la el. Straele populare pe care le poarta l-au facut cunoscut pe la toate mitingurile. Il poarta mereu, fiind "tinuta mea de protest". "Am in picioare sosete de lana, facute de mama unui prieten. Femeia are 90 de ani si lucreaza dupa metodele vechi. Mi-a spus ca mi le impleteste mai rar, ca sa nu-mi fie cald la miting", ne-a povestit barbatul care a votat cu Iohannis pentru ca, spune el, nu a vrut sa iasa Ponta.

"Acasa am o camasa foarte faina! E veche de 80 de ani, cusuta de mana. Astea de pe mine sunt trase la masina. Cmasa aceea nu o port la proteste pentru ca mi-e frica sa nu o stric", a mai spus Mihai.

Un alt lucru pe care vrea sa-l reproseze administratiei din Romania este ca desi el are un salariu mare, ca asistent medical, colegii lui - brancardieri si infirmiere, au ramas cu aceeasi leafa. "Au creat animozitati intre noi, ca sa nu mai facem echipa. Noi castigam acum cat un medic, iar ei au ramas cu ochii in soare. Normal ca asta se reflecta in munca lor, ne privesc cu ura", a conchis sibianul.

