Ce spune un protestatar în conflictul cu deputatul Ion Terea: „M-a lovit cu oglinda în burtă!Am fost târat 10-15 metri”

Deputatul PSD de Sibiu, Ioan Terea, a fost acuzat de doi protestatari, miercuri seară, că ar fi dat cu mașina peste ei, însă acesta afirmă că protestatarii ar fi sărit pe mașină.





„M-am repezit pentru că nu am vrut să plece, intenționa să plece cu viteză. Mi-a fost frică sa trec pe dreapta, moment în care a accelerat foarte tare. Am fost lovit cu oglinda în stomac, m-am speriat și m-am agățat de capotă. Am fost târat 10-15 metri”, a declarat unul dintre cei doi protestatari, care au fost implicaţi în incidentul cu deputatul Ioan Terea, potrivit Antena3.ro.

Bărbatul a fost dus la Spitalul Universitar, dar s-a dovedit că nu avea nevoie de îngrijiri medicale. În acest caz a fost deschisă o anchetă.

Pe de altă parte, deputatul a declarat că cei doi protestatari s-ar fi aruncat pe capota mașinii și au început să lovească autoturismul în timp ce politicianul se adăpostise înăuntrul mașinii.

„În momentul când am vrut să plec din Palatul Parlamentului SPP-istul mi-a spus să ies în partea stângă pentru că în partea dreaptă ieșirea este blocată de către manifestanți, am ieșit pe poarta din stânga, imediat am făcut stângă. Pe trotuar erau manifestanții. Când mi-au văzut mașina și în parbriz era lipit permisul de parcare și acces în Palatul Parlamentului au sărit pe mașină și au început să dea cu picioarele în mașină. Eu am plecat circa 5-10 metri. Unul dintre ei a sărit pe mașină și s-a agățat de oglinda mașinii. Au început să dea cu pumnii și cu picioarele în mașină, am oprit pe dreapta, a venit poliția, acum sunt la poliție dau declarații. Am fost testat cu aparatul echilotest, a ieșit zero, dar, pentru siguranța mea, am cerut să mi se ia și probe biologice, ca să nu fie niciun dubiu, ei susținând că am consumat băuturi alcoolice. Eu nu am coborât din mașină, bine am făcut, că sigur mă provocau. Vă dați seama ce senzație am avut, stând în mașină”, a declarat deputatul la Sinteza Zilei.

Loading...