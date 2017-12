Ce amendă a primit bătăuşul bătrânului din Piaţa Victoriei? Primele reacţii la Antena 3

Sandi Matei, protestatarul care l-a lovit vineri, în Piața Victoriei, pe bătrânul Nicolae Tiurbe a făcut, în această seară la Antena 3, declarații referitoare la incidentele de acum două zile. Acesta a mărturisit că, ceea ce a făcut, a fost o reacție bărbătească. Protestatarul bătăuș s-a ales cu o amendă de 1000 de lei. În plus, potrivit informațiilor apărute în această seară la Antena 3, Sandi Matei are permis de intrare în Parlamentul României. La rândul său, bătrânul a povestit și el ceea ce s-a întâmplat acum două zile în piață și cum s-a ajuns la un semenea scandal.





„ M-a scuipat, m-a injurat. Nu vreau sa ma victimizez. Și-a scos ghiozdanul, a vrut sa-mi dea cu el in cap, ghiozdanul era foarte greu. Mi-a sarit telefonul din mana. Recunoasc că l-am lovit, imi pare rau, a fost o reactie barbateasca. Jandarmii m-au agresat, m-au apasat pe rinichi„, a mărturisit protestatarul bătăuș.

Nicolae Tiurbe nu vrut sa mearga la spital și nici nu a făcut declarații la poliție. Așa că, protestatarul agresiv s-a ales cu o amendă de 1000 pentru injurii si acte de violenta. „Nu am recunoscut faptele. Eu am negat anumite aspecte din procesul verbal si daca o sa dati imaginile astea in care se vede clar ce s-a întâmplat, o să vedeți cum stau lucrurile„, a mărturisit Sandi Matei.

Nicolae Tiurbe, bătrânul bătut de un protestatar în Piața Victoriei, a vorbit și el în această seara despre adevărata sa poveste. Acesta a povestit, pas cu pas, ce s-a întâmpla vineri și a devoalat care este lozinca protestatarilor care l-a iritat cel mai tare.

Reamintim că informațiile despre bătrânul prezent la protestul de vineri din Piața Victoriei - atunci când Primăria Capitalei și-a trimis angajații să instaleze Târgul de Crăciun - au stârnit o adevărată furtună și au deschis o nouă Cutie a Pandorei. La scurtă vreme după incidentul de vineri - bătrânul a fost lovit de un protestatar, cel din urmă motivând faptul că omul l-a jignit - au apărut o serie de informații, controversate, dar pe surse, cum că bătrânul agresat este fost șef de Securitate și că, la protest, și-ar fi pierdut stația prin care dădea informații.

