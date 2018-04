PROTEST de AMPLOARE în Piața Victoriei. Sunt așteptați 10.000 de oameni. TRAFICUL este RESTRICȚIONAT

Circa 10.000 de membri ai Federaţiei Sanitas sunt aşteptaţi joi la întâlnirea de protest ce va fi organizat în Piaţa Victoriei din Capitală, începând cu ora 11.00, potrivit prim-vicepreşedintelui federaţiei, Iulian Pope. Protestul este autorizat până la ora 14.00.





Deşi protestul este programat să înceapă la ora 11:00, sute de sindicalişti din Sănătate, cu tobe şi vuvuzele, au sosit în Piaţa Victoriei încă de la ora 10.00. Traficul a fost deviat.

Principalele revendicări ale Federaţiei SANITAS vizează modificarea legii salarizării, în sensul eliminării plafonului de 30% pe ordonator principal de credite, care limitează acordarea sporurilor din noul Regulament, creşteri salariale pentru tot personalul din sănătate şi asistenţă socială şi negocierea şi semnarea Contractelor colective de muncă la nivelul celor două sectoare de activitate.

„Ne aşteptăm la circa 10.000 de participanţi. Noi am fi vrut cu deplasare din Piaţa George Enescu spre Piaţa Victoriei şi staţionare acolo. N-am primit aprobare în sensul acesta. Piaţa George Enescu este ocupată. Asta este. O să facem doar în Piaţa Victoriei. N-am primit autorizaţie, am tot discutat cu autorităţile şi până la urmă am semnat protocolul aşa”, a declarat Iulian Pope.

Mitingul de joi din Bucureşti va fi urmat de o grevă de avertisment pe 7 mai, iar în data de 11 mai se intenţionează declanşarea unei greve generale în sistemul de sănătate şi asistenţă socială, conform unui comunicat de presă al federaţiei.

Potrivit sursei citate, discriminările generate de noul sistem de salarizare, precum şi promisiunile guvernanţilor de a acoperi pierderile salariale, „promisiuni făcute şi neonorate”, au condus la decizia de a radicaliza formele de protest ale SANITAS.

Principalele revendicări ale Federaţiei SANITAS vizează modificarea legii salarizării, în sensul eliminării plafonului de 30% pe ordonator principal de credite, care limitează acordarea sporurilor din noul Regulament, creşteri salariale pentru tot personalul din sănătate şi asistenţă socială şi negocierea şi semnarea Contractelor colective de muncă la nivelul celor două sectoare de activitate.

Pagina 1 din 1