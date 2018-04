PROTEST avertisment al POLIȚIȘTILOR de FRONTIERĂ din Constanța. Refuză să mănânce la serviciu

Nouă polițiști de frontieră, membri ai sindicatului Europol din Garda de Coastă protestează, de astăzi, împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, pe care o acuză de neimplicare în soluționarea problemelor polițiștilor și lipsa dialogului cu privire la salarizarea acestora.





Polițiștii de frontieră anunță că au început un protest de avertisment. “O să vă placă doamna ministru Carmen Dan”, o atenționează, sindicaliștii, pe facebook. Ei susțin că au informat conducerea Gărzii de Coastă și conducerea PTF Aeroport Constanța cu privire la faptul că, "începând de azi, liderii/membrii Europol Garda de Coastă au hotărât să protesteze: Refuză alimentația zilncă!"

Pentru început, la această formă de protest și-au anunțat participarea polițiști de frontieră din cadrul structurilor Gărzii de Coastă (PTF Constanța Sud, SPF Băneasa, SPF Ostrov, STPF Tulcea, SCOMAR) și Aeroportului Constanta: Nicolae Socaci, Georgian Cristea,Sorin Costandache, Gheorghe Mocanu, Stefan Boharec, Valentina Matea, Simona Marinela Panait, anunță protestatarii.

“Precizam ca cei care au ales aceasta forma de protest isi vor executa serviciul conform fisei de post si dispozitiilor primite. Protestul se incadreaza in prevederile legale, respectiv Legea nr.62/2011 si Acordul MAI-Sindicate si fiecare va informa despre aceasta la intrarea in serviciu printr-un raport personal. Au ales aceasta forma de protest (de avertisment... pentru moment!), care se va desfasura continuu fara a avea o data limita prestabilita, ca urmare a atitudinii ministrului afacerilor interne, respectiv lipsa dialogului cu privire la salarizarea politistilor si neimplicare in solutionarea problemelor cu care ne confruntam.

Nu acceptam sa fim mereu ultimii bugetari in privinta salarizarii! Contam la fel ca oricare alt bugetar, poate chiar mai mult decat anumite categorii! Nu mai vrem sa fim cetatenii discriminati ai acestei tari! Vrem ca munca noastra sa fie apreciata la adevarata ei valoare, iar riscurile la care suntem expusi sa fie compensate corespunzator”, au postat polițiștii de frontieră ai sindicatului Europol Garda de Coastă.

Șeful Gărzii de Coastă Constanța, comisar șef Cristian Cicu, a declarat că nu este vorba de o grevă a foamei ci de refuzul protestatarilor de a mânca, în timpul serviciului, pachetul de acasă sau la popotă. “Am luat notă de informarea lor și vom anunța Centrul medical să nu fie cumva luați în evidență cu afecțuni medicale pentru a monitoriza, eventual, starea lor de sănătate. Oamenii vin la muncă, își fac treaba, e doar o formă a lor de protest”, aexplicat Cristian Cicu.

