PRONOSTICURILE THERESEI MAY pentru 2018. Englezii, „UNIȚI ca o naţiune MÂNDRĂ”

Mesajul prim-ministrului britanic, Theresa May, cu ocazia trecerii înnoul an a fost unul de încurajare în vederea finalizării procedurilor pentru Brexit și a combaterii problemelor majore din societatea englezească.





Pentru liderul britanic, anul 2017 a fost unul în care Marea Britanie a progresat, ajungând la un acord în ceea ce privește costurile Brexit, problema granițelor irlandeze și drepturile cetățenilor Uniunii, conform Mediafax.

„Cred că 2018 poate fi un an de încredere şi mândrie reînnoite pentru ţara noastră. Un an în care să continuăm progresele în direcţia unui acord de succes privind Brexit, către o economie potrivită pentru viitor şi o societate mai puternică şi echitabilă pentru toată lumea. Obţinerea succesului în cazul Brexit este crucială, dar nu va reprezenta limita ambiţiilor noastre. Indiferent de provocările cu care ne vom confrunta, ştiu că le vom depăşi, fiind uniţi ca o naţiune mândră”, a afirmat prim-ministrul Theresa May.

Mesajul lui May cu privire la noul an arată o viziune internațională concentrată pe contrarea extremismului și a schimbărilor climatice. Premierul a accentuat nevoia înlăturării deșeurilor plastice din oceane.

Pe plan intern, May dorește o „abordare echilibrată” cu privire la cheltuielile din bugetul de stat pentru a reduce datoriile pe care statul insular le are. Investițiile în școli, spitale și asistență medicală oferită de stat sunt printre principalele priorități ale prim-ministrului. Theresa May va aborda o strategie de combatere a hărțuirii la locul de muncă și va lua măsuri pentru „eliminarea tuturor prejudecăţilor şi discriminărilor din societatea noastră”.

Consiliul Uniunii Europene i-a acordat lui May un termen de trei luni pentru obținerea unei viziuni unitare a guvernului britanic asupra perspectivelor de înțelegeri comerciale între UE și Marea Britanie. Ulterior, se vor purta discuțiile substanțiale cu privire la relația dintre cele două părți, din punct de vedere comercial și de securitate. Dorința Comisiei Europene este ca perioada tranzitorie de după Brexit să se încheie până la sfârșitul lunii decembrie 2020.