Eșec MAJOR! Unul dintre proiectele NAȚIONALE PRIORITARE, ANULAT. „Finanțarea era ASIGURATĂ”

Unul dintre cele mai importante proiecte și-a găsit finalul fără ca ideile să fie puse în practică. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Finanțe.





Ministerul Finanțelor a anunțat că proiectul autostrăzii Pitești Sibiu nu a parcurs toți pașii necesari pentru a putea fi ”selectat și bugetat”. În toamna anului trecut Ministerul Transporturilor a trimis Finanțelor informații necesare pentru a stabili prioritizarea unui număr de șapte proiecte, printre care și autostrada menționată.

Potrivit HG 225 din 2014 Ministerul de Finanțe are obligația de a stabili dacă proiectele sunt pregătite corespunzător, scrie digi24.ro. Rezoluția Ministerului de Finanțe este fermă: ”Pentru proiectul de investiții publice autostrada Sibiu Pitești nu au fost îndeplinite cerințele prevăzute pentru criteriul 2.3 – Impactul de mediu al proiectului corespunde legislației în vigoare” se arată în răspunsul Ministerului de Finanțe în noiembrie.

Mai mult, Ministerul Finanțelor Publice a avertizat că Ministerul Transporturilor are obligația de a proceda la efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii proiectului de investiții publice la un nivel de pregătire corespunzător. Până atunci, proiectul nici măcar nu poate fi promovat spre avizare și aprobare. Răspunsul este semnat de Dana Galben, funcționar care a ocupa ani buni poziții de conducere în Ministerul Transporturilor și care s-a ocupat inclusiv de concesiunea eșuată a autostrăzii Comarnic-Brașov.

În luna ianuarie a acestui an un semnat de alarmă a fost tras inclusiv de Corin Crețu, comisar european pentru politici regionale. Ea spunea că lipsa acordului de mediu prezintă riscuri. „Sibiu-Piteşti are finanţarea asigurată. Este în faza studiului de fezabilitate. În decembrie când am vorbit cu ministrul transporturior de atunci se dăduse drumul la licitaţie pentru tronsoanele 1 şi 5, dar fără acordul de mediu, şi l-am avertizat pe domnul ministru că există riscuri”, spunea ea.

Oficiali ai Ministerului Transporturiolor și ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România promit definitivarea studiilor de mediu în această părimăvară.

Studiul de mediu trebuia realizat de firmele Tecnic și SPEA Italia, prima fiind o firmă deținută de omul de afaceri ieșean Dan Stratan. Acestuia CNAIR i-a reziliat anul trecut contractul de reactualizare a studiilor de fezabilitate (făcute inițial în 2008) și care includea și obținerea avizului de mediu.

Pagina 1 din 1