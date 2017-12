Proiectul de buget pe 2018. PLANUL liberalilor și erorile PSD în construirea bugetului | Exclusiv EVZ

Deputatul PNL, Dan Vîlceanu, care face parte din echipa liberală care va pregăti poziția politică a partidului și amendamentele la bugetul de stat, a spus, luni într-un scurt interviu acordat EVZ, că proiectul de buget pentru 2018 dat publicității de Ministerul de Finanțe cuprinde erori încă de la primele puncte, respectiv indicatorii macroeconomici ai construcției bugetare. El a precizat că liberalii vor amenda proiectul în Parlament, în special punctele care se referă la investiții sau mai precis la măsurile de tăiere a investițiilor luate de coaliția de guvernare.





Evenimentul zilei vă prezintă mai jos declarațiile parlamentarul liberal despre proiectul de buget pentru anul viitor pregătit de coaliția de guvernare:

EVZ: Cum vi se pare bugetul pe 2018 realizat de Guvernul PSD?

Dan Vîlceanu: „Hai să plecăm de la trei indicatori importanți. 1. E luată în calcul o inflație de 3,3%, în condițiile în care inclusiv BNR recunoaște că pentru începutul anului viitor vom ajungea 4 sau peste 4% inflație. Deci din start este nerealist. 2. Se bazează pe un grad de colectare de 31,8%, în condițiile în care la 10 luni gradul de colectare, din datele Ministerului de Finanțe, e de 24,8%. Probabil vor mai încasa ceva, maxim 27%, ar fi bine să ajungă la procentul acesta. Nu poți să speri măcar că vei ajunge la aproape 32% grad de colectare, în condițiile în care de la un an la altul îmbunătățirile gradului de colectare a fost de 0,5%, de la Revoluție până în prezent. E total nerealist. Au luat în calcul un curs de schimb de 4,5, în condițiile în care acum suntem la 4,64. Practic e un buget în care certe sunt cheltuielile, iar partea de venituri e făcută din pix doar ca să dea bine, să pice pe cheie, dar nu e nimic realist acolo.

EVZ: Deci preconizați că n-o să-și îndeplinească angajamentele din programul de guvernare?

Dan Vîlceanu: „Sunt două lucruri pe care le pot face: 1. Să mai introducă taxe, ca să poată finanța cheltuielile pe care le-au prevăzut. 2. Să înceapă anul să să taie din cheltuieli.”

EVZ: Ce noi taxe credeți că ar introduce PSD?

Dan Vîlceanu: „Rămâne de văzut. Sunt tot felul de variante. Cert este clar că vor fi obligați să se gândească cum finanțează cheltuielile. Ori pot tăia de la investiții, cum au făcut și anul acesta sau, pe de altă parte, sunt convins că vor mai apărea taxe. De exemplu, despre taxa de solidaritate nu s-a discutat până anul acesta. Au inventat-o acum. Eu știu ce taxă mai pot inventa?! Pot să mai vină cu una. Când vine vorba de inventat taxe, am văzut că sunt foarte originali.”

EVZ: Cum veți amenda bugetul pe 2018 și ce amendamente veți depune?

Dan Vîlceanu: „Nu pot să vă spun exact ce se va întâmpla, dar amendamentele noastre vor veni pe zona de infrastructură. Pe noi ne interesează foarte tare să începem să construim autostrăzi, pentru că tot stăm și de câțiva ani nu se întâmplă nimic. Avem nevoie de autostrăzi. Și anul trecut am venit cu astfel de amendamente, dar au fost respinse. Ne interesează zona de sănătătate, spitale și investiții în general, în spitale, autostrăzi, etc. Practic, ei vin în contrasens cu ce avem noi ca priorități. Noi avem ca priorități investițiile, iar ei vin invers și taie de la investiții ca să bage în altă parte, la cheltuieli, etc. Filosofia economică pe care mergem noi este următoarea: atunci când faci investiții, vei genera bani la buget din care poți plăti pensii, salarii, etc. Nu invers. Dai banii pe cheltuieli și neglijezi partea de investiții care îți aduce bani la buget.”

EVZ: Despre cele peste 7 miliarde alocate care vor intra în conturile de pensie privată obligatorie ce părere aveți?

